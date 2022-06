Financiamento de veículos: B3 aponta crescimento no setor em 2022

O financiamento de veículos teve alta de 13% em maio, de acordo com informações oficiais da Bolsa de Valores do Brasil (B3).

Financiamento de veículos: B3 aponta crescimento em 2022

Conforme recente divulgação realizada pela Bolsa de Valores do Brasil (B3), a alta apontada ocorreu em comparação com o mês de maio de 2021, porém, a modalidade recuou 5%. As vendas financiadas de veículos em maio de 2022 somaram 478 mil unidades, entre novos e usados, de acordo com dados da Bolsa de Valores do Brasil (B3).

Dados oficiais

De acordo com a Bolsa de Valores do Brasil (B3), o número, que inclui automóveis leves, motos e pesados em todo o país, representa aumento de 13,7% se comparado a abril de 2022, quando os financiamentos de veículos somaram 422 mil unidades. Em comparação com maio de 2021, foi registrada queda de 5%, destaca a divulgação oficial.

O segmento de automóveis leves registrou crescimento de 13,2%, em relação ao mês anterior, com destaque para o aumento de 22,3% no financiamento de veículos novos. Conforme informa a Bolsa de Valores do Brasil (B3), comparado com o mesmo mês de 2021, o número de financiamentos de automóveis leves registrou queda de 9,7%.

Por mais um mês, o segmento de motos foi o que apresentou maior crescimento no número de financiamentos, com 107 mil unidades. Em comparação com o mês anterior, o crescimento foi de 15,8% e, em comparação com maio de 2021, o aumento foi de 18,6%. Já o financiamento de veículos pesados registrou aumento de 11,3%, em comparação com abril, mas queda de 14%, considerando maio de 2021, informa a Bolsa de Valores do Brasil (B3).

A recuperação do setor ocorre de forma gradual

Apesar de uma pequena melhora no número de veículos financiados por dia útil nos últimos meses, os números mostram que o mercado ainda permanece em um patamar inferior em comparação com períodos equivalentes em 2021, informa a superintendência de Planejamento da Bolsa de Valores do Brasil (B3).

No acumulado de janeiro a maio, as vendas financiadas de veículos somaram 2.175 mil unidades. O número representa queda de 8,4% em relação ao mesmo período de 2021, o que equivale a 199 mil unidades financiadas a menos, destaca a Bolsa de Valores do Brasil (B3).

Cadastros oficiais foram considerados na avaliação da B3

De acordo com divulgação oficial, a Bolsa de Valores do Brasil (B3) opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), a maior base privada do país, que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil. É possível visualizar a apresentação com os dados completos sobre financiamentos de veículos em maio de 2022 no site oficial do Bolsa de Valores do Brasil (B3).