Franquia CNA: investimentos a partir de R$ 35 mil

O CNA é uma das principais franquias de idiomas do país, portanto, por causa da qualidade e da história que a marca construiu no país, saiba que essa é uma rede muito procurada por pessoas que desejam abrir unidades franqueadas no segmento de educação nacional. Nesse sentido, se você deseja investir em uma franquia CNA, saiba que a partir de R$ 35 mil já é possível ter essa nova opção de investimento em seu portfólio!

Então, saiba que a rede entrega diversos modelos de negócios, que variam segundo o espaço disponível e a perspectiva dos investidores, como veremos logo abaixo.

Por isso, veja como abrir uma franquia CNA a partir de R$ 35 mil e tenha todas as vantagens que essa grande rede de idiomas tem para oferecer para os novos franqueados.

Franquia CNA a partir de R$35 mil atrai franqueados

O valor para investir em uma franquia CNA começa a partir de R$ 35 mil, mas atinge altos valores. Portanto, o modelo de negócio vai depender de uma série de questões que envolvem a região e o espaço que se tem para abrir uma unidade franqueada.

Sendo assim, o CNA disponibiliza várias opções de franquias para os investidores e isso se diferencia a partir do tamanho do estabelecimento que será aberto e da capacidade de alunos que poderá ser abrigado nesse local.

Portanto, confira abaixo as opções para quem deseja investir em uma unidade franqueada CNA:

Franquia Studio

Ideal para quem mora em cidades que tenham até 35 mil habitantes, a franquia CNA Studio é uma ótima ideia para quem busca um investimento seguro na rede de idiomas.

Para adquirir uma unidade franqueada da CNA Studio, a pessoa precisa ser professora de idiomas comprovadamente e o investimento inicial para essa modalidade é de R$ 50 mil, com taxa de franquia de R$ 5 mil e faturamento mensal médio de R$ 22 mil.

Franquia Compacta

Ideal para cidades que tenham até 50 mil habitantes, a franquia compacta CNA é uma ótima opção de investimento para cidades pequenas, onde as pessoas ainda entendem pouco sobre a necessidade de se ter o inglês e espanhol como parte da rotina.

Por isso, é um mercado a ser explorado que é ideal para quem tem R$ 95 mil pra o investimento inicial, R$ 10 mil para taxa de franquia, com faturamento mensal médio de R$ 33 mil.

Franquia pequena

A franquia pequena CNA é ideal para cidades que tenham entre 50 e 150 mil habitantes. Ou seja, com maiores oportunidades para aumentar o faturamento e a receita mensal.

Por isso, o investimento inicial nesse caso é de R$ 150 mil, a taxa de franquia é de R$ 20 mil e o faturamento mensal é de R$ 66 mil.

Franquia média

Essa modalidade de franquia média CNA é ideal para cidades que tenham entre 150 e 300 mil habitantes. Portanto está inserida em um nicho bem maior que, por sua vez, promete maiores oportunidades de geração de lucros e faturamentos crescentes.

Para investir em uma franquia média CNA, você vai precisar de R$ 280 mil para o investimento inicial. Também séria preciso R$ 40 mil para taxa de franquia. Porém, o faturamento mensal médio gira em torno de R$ 110 mil.

Franquia grande

Modo ideal para cidades que tenham mais de 300 mil habitantes. O investimento inicial em uma franquia grande CNA demanda R$350 mil de investimento inicial, R$ 60 mil de taxa de franquia e o faturamento mensal médio gira em torno de R$ 150 mil.

Franquia escola

A franquia escola pode ser instalada em qualquer município, pois é uma unidade indicada para quem é dono de escolas regulares. Assim, o valor de investimento inicial, nesse caso, bem como a taxa de franquia e o faturamento, dependem muito da região. Portanto, ainda não foram bem definidos pela rede.

Qual o lucro mensal de uma franquia CNA?

O lucro dependerá do faturamento médio mensal mencionado em cada unidade que citamos acima. Além disso, são descontados os valores de custos fixos médios em cada região. Afinal, algumas unidades podem ter custos mais elevados por diversos fatores como o aluguel e a taxa de internet e eletricidade, por exemplo.

Mas, segundo a média dos franqueados CNA, o retorno sobre o investimento feito aparece em torno de 24 até 48 meses, dependendo de cada unidade.

Assim, você conferiu todas as opções possíveis para ter sua própria unidade da CNA, com todas as informações necessária para avaliar essa opção de negócio!

Uma escola de idiomas é fundamental para contribuir com a sua comunidade. Sendo assim, que tal ser o responsável por esse empreendimento na sua cidade? Com certeza será muito interessante e vai atrair grande público!