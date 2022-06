Primeiramente, um dos principais motivos de se empreender é, claro, o faturamento. E este fator deve alinhar com o objetivo do negócio. Assim como, o esforço que se aplica nele para obter sucesso, é outro item importante.

Na verdade, este é um parâmetro bastante utilizado, tanto na hora de escolher por uma franquia ou outra, quanto na hora que se deseja iniciar um negócio, optando-se pelo modelo de franquia ou não. Portanto, confira agora quais são as franquias com faturamento acima de 20 mil reais.

Veja algumas opções de franquias com faturamento acima de 20 mil reais

Então, é preciso entender que o faturamento não é o mesmo que lucro. Na verdade, essa definição precisa estar bem clara na hora de escolher por um modelo de negócio ou outro. Principalmente, quando se fala de franquias, que são modelos de negócios com a configuração já pronta.

Sendo assim, faturamento é tudo que foi vendido em um determinado período de tempo. Enquanto, a lucratividade é o resultado da operação do período, depois de deduzir todos os gastos. Entendido?

Pois bem, agora que já esclarecemos estes conceitos básicos em questão, vamos mostrar logo abaixo, algumas opções de franquias com faturamento acima de 20 mil reais.

Franquias que faturam mais de 20 mil reais

Biscoitê: rede de biscoitos. Tem investimento inicial entre 120 e 150 mil reais. Prazo de retorno entre 12 e 24 meses. Faturamento médio mensal de 60 mil reais.

Emagrecentro: rede que oferece tratamentos de emagrecimento e estética corporal. Portanto, o investimento inicial a partir de 100 mil reais. Prazo de retorno entre 6 e 12 meses. Faturamento médio mensal de 60 mil reais.

Doctor Feet: franquia especializada em serviços de podologia, manicure e venda de produtos médicos, ortopédicos, de bem estar e saúde. O investimento inicial é a partir de 299 mil reais. Enquanto, o faturamento médio mensal entre 35 e 80 mil reais.

Blue Sol Energia Solar: num modelo de negócios lançado recentemente pela franquia, o franqueado deve se dedicar ao relacionamento com o cliente, ao setor comercial e administrativo. Enquanto, o franqueador fica com a parte de desenvolvimento dos projetos e instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica. Tem como investimento inicial é a partir de 30 mil reais, e o faturamento médio mensal é de 150 mil reais.

Home Angels: rede que oferece cuidadores de pessoas. Aqui, seu investimento inicial a partir de 41 mil reais. Prazo de retorno entre 12 e 18 meses. O faturamento médio mensal é de 80 mil reais.

Franquia Limpeza com Zelo: é uma franquia que oferece serviços de limpeza e conservação comercial e residencial. Pois, saiba que eles são referência nacional e mundial nesse segmento. Portanto, oferecem toda ajuda para quem deseja iniciar nesse ramo de atividade.

Dessa forma, o investimento inicial gira em torno de 6,5 mil reais. Enquanto, o faturamento médio mensal pode ficar em torno de 40 mil reais, dependendo do modelo de franquia escolhido. Cobre desde MEI até empresas de médio porte com demandas maiores.

Alguns cuidados na hora de analisar o faturamento

Então, saiba que é preciso ter cuidado na hora de analisar o faturamento de uma empresa. O primeiro deles, que já foi citado, é entender bem a diferença entre faturamento e lucro. Mas, esse não é o único, por isso decidimos trazer outros pontos que precisam de atenção.

Se for possível, uma tática boa é avaliar bem o histórico de faturamento das unidades existentes. No entanto, caso não seja possível, entenda o mais detalhadamente possível. Isto é, como se chegou nesse valor de faturamento. Além disso, analisar se esse cenário está dentro da sua realidade, ou é algo inalcançável.

Assim, observar o cenário econômico e a tendência de crescimento do setor escolhido são obrigatórios. Afinal, vale lembrar, que estamos num cenário de crise econômica, e alguns setores se saíram bem melhores que outros.

Como dissemos antes, fazer sempre uma pesquisa de mercado, para entender se os dados apresentados são pertinentes quando adaptados para sua localidade é essencial. Dessa forma, o empreendedor deve sempre ficar atento às demandas. Afinal, isso é essencial na hora de optar por uma ou outra, independente do faturamento. Até porque, na prática, esses números podem ser melhorados ou não atingirem os patamares desejados.

Mais importante que o faturamento em si, é entender bem o empreendimento

Antes mesmo de investir, é vital entender o seu negócio. Dessa forma, escolher bem o produto ou serviço e entender bem as demandas é essencial para manter e aumentar o faturamento.

Além disso, é preciso fazer uma boa pesquisa de mercado, um bom plano de negócios, ter visão de crescimento e foco na experiência do cliente. O faturamento por si só, não retrata a realidade do negócio, não diz se ele está dando lucro ou prejuízo, por isso, é preciso foco e muita atenção a todos os detalhes do negócio.