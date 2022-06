Franquias de barbearia: opção em alta para investir

Há tempos que o público masculino está cada vez mais inclinado a deixar a barba crescer. Essa tendência, por sua vez, está refletindo em um bom desenvolvimento das franquias de barbearia, as quais estão sendo vistas como um negócio lucrativo tanto para pequenos quanto para grandes empreendedores.

Para se ter uma ideia, segundo a Euromonitor International, uma empresa que atua realizando pesquisas de mercado, o setor de beleza movimenta um pouco mais de 6,7 bilhões de dólares anualmente. Por consequência, esses estudos terminam por validar o segmento como uma opção em alta para investir hoje em dia. É exatamente sobre isso que falaremos hoje.

Dentre as alternativas possíveis, o futuro franqueado pode ser um profissional da área e operar o serviço ou apenas ser o responsável por gerir a parte administrativa e tributária do negócio. Como dito, as unidades podem ser vinculadas a grandes ou a pequenas marcas, o que vai influenciar diretamente nos valores de investimento.

Dessa forma, o ideal é cada empreendedor optar por aquelas possibilidades que mais se encaixam na sua realidade financeira.

Barber Shop

A Barber Shop é uma rede do ramo de beleza, fundada em 2013. Hoje, já possui diversas unidades situadas principalmente no estado do Rio de Janeiro. O cliente encontra serviços que vão além do corte de cabelo e barba, como eventos de Dia do Noivo, produtos capilares de qualidade e cervejas.

Essa franquia de barbearia dispõe de 3 tipos de modelos de negócio: franquias de 4, 5 ou 6 lugares, o que implica em uma variação na quantidade de dinheiro a ser aplicado para assinar um contrato com a marca. O valor de investimento inicial mínimo, então, é de R$ 175 mil.

Barbearia Bar Original

O destaque dessa marca certamente é o seu ambiente diferenciado e adaptado para o perfil dos seus clientes. O intuito é fazer com o que esses consumidores aproveitem todo o tempo de atendimento, seja na espera ou no momento do corte, com um entretenimento musical e uma boa bebida ou comida.

A franqueadora oferece suporte e treinamento para os recém chegados na empresa, pois existe uma grande valorização da capacitação dos profissionais e dos serviços de qualidade. Os seus produtos, então, são premium e costumam passar pela aprovação dos melhores centros de vigilância do país.

O investimento inicial mínimo para abrir uma unidade dessa franquia de barbearia é de R$ 70 mil. O seu faturamento médio mensal é de aproximadamente R$ 200 mil, com um prazo de retorno que varia de 24 a 30 meses.

Barbearia do Zé

É uma empresa que vem crescendo em um bom ritmo há alguns anos. Assim, atualmente já está bem consolidada no mercado. As suas unidades geralmente ficam localizadas em shoppings centers ou em grandes pontos comerciais, onde há um maior fluxo de pessoas.

O perfil requisitado para um investidor abrir um estabelecimento é de carisma e disciplina, além da necessidade de recursos financeiros próprios. O valor de investimento inicial mínimo é de R$ 215 mil reais e o prazo de retorno costuma variar de 24 a 36 meses.

Ainda, essa franquia de barbearia conta com um centro técnico de qualificação tanto dos gestores quanto dos profissionais que irão tocar o serviço de corte. Isso porque a qualidade do atendimento e a satisfação dos clientes são os objetivos principais da marca. Isso pode explicar a sua rápida ascensão no segmento de franchising.

Barbearia Vip

A Barbearia Vip é uma referência nacional de serviço de qualidade e já ganhou inúmeros prêmios de destaque no setor. O segredo da marca é o seu foco no treinamento profissional dos franqueados, com o intuito de aumentar aquelas habilidades e competências que influenciam diretamente na dinâmica do negócio.

A franquia, geralmente, atende a um médio empreendedor, pois o reconhecimento dos seus serviços requer um maior valor de capital aplicado. O investimento inicial mínimo é de R$ 120 mil, com um prazo de retorno que varia entre 18 e 36 meses.

Por fim, vale lembrar que o perfil do investidor é um fator importante para a aprovação do franqueado e para dar seguimento na assinatura dos contratos envolvidos.

Trabalhar com uma franquia no setor de barbearia pode ser muito interessante e angariar muito público! Aproveite essa alta pela procura dos homens em melhorar a autoestima e busque inovar e ter um público fiel ao seu empreendimento!

Assim, o artigo de hoje buscou elucidar possíveis dúvidas sobre o ramo e também trazer boas informações para auxiliar na sua futura jornada! Planeje, pesquise, ouça interessados no seu negócio e mão na massa!