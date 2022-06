Franquias de doces: confira opções para investir

Sabe aquele docinho depois do almoço ou no lanche da tarde? Então, muitos deles podem vir das diversas franquias de doces que estão prontas para te atender. Por isso que nós, hoje, vamos indicar algumas opções delas para investir.

Por que investir numa franquia de doces?

As franquias de doces são uma alternativa lucrativa e com várias opções para a escolha do franqueado. O mercado é bastante atraente e, por isso, cabe ao franqueado escolher aquela que mais se enquadra no seu perfil.

O investimento neste tipo de franquia tem muitos benefícios, como:

Primeiramente, o ganho de tempo na busca de receitas que agradam os clientes;

Além disso, os produtos oferecidos pela franqueadora já são testados e aprovados pelos clientes;

Por fim, a franqueadora oferece suporte em todas as operações da unidade franqueada.

Assim, as principais exigências que as franqueadoras exigem dos franqueados são:

Antes de tudo, gostar do mercado de doces;

Em segundo lugar, manter bom relacionamento com o cliente;

Logo após, é fundamental seguir as indicações da franqueadora para garantir a qualidade padrão dos doces;

Por fim, dedicar-se de forma integral à unidade franqueada.

Algumas opções de franquias de doces para investir

Apresentamos na sequência algumas franquias de doces para você fazer seu investimento, dentre tantas as existentes no Brasil. Os dados apresentados foram retirados do site de cada franqueadora e da página da ABF (Associação Brasileira de Franquias). Confira:

Amor em Pedaços

A franquia oferece mais de 130 opções de produtos em seu cardápio, como por exemplo: bolos, tortas, pavês, sorvetes, salgados e bebidas. A franqueadora exige do franqueado um espaço físico em local de bastante movimento.

Existem dois modelos de negócio nesta franquia: loja e quiosque, sendo cada um com suas exigências diferenciadas de espaço físico e quantidade de colaboradores.

Quantos aos números, o franqueado terá como proposta:

Investimento inicial a partir de R$ 170 mil;

Prazo de retorno do investimento entre 36 a 48 meses;

Previsão de faturamento mensal de R$ 90 mil.

Bella Gula

A franquia oferece como produto principal do cardápio as tortas doces, que possuem receitas exclusivas. Assim, o diferencial da franquia é a produção artesanal de todo o cardápio oferecido.

A rede de franquias está presente em 30 unidades franqueadas em todo o Brasil.

Quantos aos números, o franqueado terá como proposta:

Investimento inicial a partir de R$ 350 mil;

Prazo de retorno do investimento entre 24 a 36 meses;

Previsão de faturamento mensal a partir de R$ 100 mil.

Fábrica Di Chocolate

Essa franquia teve origem na cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina. Atualmente, está presente em 60 cidades do Brasil e mais 6 unidades franqueadas na Europa.

Entre os principais produtos oferecidos estão os fondues, gelatos, açaí e muitos outros acompanhamentos.

Para os interessados, a franqueadora oferece dois tipos de modelos de negócios: unidade móvel e quiosque, por acreditar que são produtos de consumo rápido.

Quantos aos números, o franqueado terá como proposta:

Investimento inicial a partir de R$ 180 mil;

Prazo de retorno do investimento de até 36 meses;

Previsão de faturamento mensal a partir de R$ 30 mil.

Kopenhagen

A famosa marca de doces oferece produtos para comercialização de chocolates finos de várias receitas com fabricação própria. Assim, o diferencial da Kopenhagen é a sofisticação e a originalidade. Além disso, o público consumidor é mais selecionado.

A franqueadora oferece ao franqueado dois modelos de negócio: loja e quiosque, além de todo o suporte necessário para abrir a unidade.

Quantos aos números, o franqueado terá como proposta:

Investimento inicial a partir de R$ 180 mil;

Prazo de retorno do investimento de até 36 meses;

Previsão de faturamento mensal de R$ 30 mil.

Cacau Show

Essa também está dentro das famosas franquias de doce e, por isso, oferece como produtos para comercialização trufas e bombons, além de outras opções de chocolates para atender a todos os gostos e bolsos.

São mais de 2.300 unidades franqueadas, sendo uma das maiores franquias brasileiras de doces.

A marca oferece ao franqueado três modelos de negócio: loja, quiosque e container.

Sendo assim, quantos aos números, o franqueado terá como proposta:

Primeiramente: investimento inicial a partir de R$ 60 mil;

Em segundo lugar: prazo de retorno do investimento a partir de 7 meses;

Por último: a previsão de faturamento mensal em torno de R$ 80 mil.

Havanna

A franquia foi fundada na Argentina e oferece os seguintes produtos para comercialização: alfajores, chocolates, doces argentinos e cafés.

Assim, a franqueadora oferece três modelos de negócio ao franqueado: to go, quiosque e loja.

Quantos aos números, o franqueado terá como proposta:

Primeiro, o investimento inicial, que é a partir de R$ 150 mil;

Logo após, tem-se o prazo de retorno do investimento, entre 24 a 36 meses;

Por fim, a previsão de faturamento mensal que, infelizmente, não foi informada.

Se a sua opção é investir em franquias de doces, hoje você conferiu nesse artigo algumas das muitas opções! Agora é só escolher a sua!