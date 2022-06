Franquias digitais: veja opções baratas e lucrativas

As franquias digitais são, hoje, uma boa opção para quem quer investir pouco e obter grande lucratividade. É uma modalidade de negócio que pode atuar em diferentes ramos, basta você escolher o que você mais se identifica. Por isso, vamos dar opções baratas e lucrativas de franquias digitais.

Este ramo de franquia se volta principalmente para pessoas que gostam da internet e procuram por um negócio que seja fácil de administrar. Mas, mesmo que você não tenha todo o conhecimento necessário, a franqueadora oferece suporte e treinamento para você que quer investir nesta área.

Opções baratas e lucrativas de franquias digitais

Na sequência vamos apresentar franquias em diversas áreas de atuação, para que você escolha a sua. Sabemos que são muitas, mesmo assim, apresentamos as que mais se diferenciam no seu setor de atuação.

Setor de turismo: Encontre a Sua Viagem

Atuando no Brasil e no exterior, a franquia possui mais de 500 unidades franqueadas, e convênio com 95% das companhias aéreas do mundo.

A franqueadora oferece dois modelos de negócio: loja física ou modelo virtual. No modelo virtual, o franqueado é responsável pela divulgação da franquia e pelas vendas diretas, utilizando a internet. Normalmente o franqueado começa com o modelo virtual, onde conquista clientes e posteriormente passa para o modelo de loja física.

Quanto aos custos no investimento do modelo virtual, o franqueado irá desembolsar:

Investimento Inicial: a partir de R$ 12 mil;

Previsão de Retorno do Investimento: de 3 a 24 meses.

Setor de Moda e Acessórios: Mazze Semi Joias

A franquia trabalha com revenda de joias e semijoias, tendo mais de 180 unidades franqueadas no Brasil. Oferece ao franqueado 3 opções de modelos de negócio: franquia digital e 2 modelos de franquia de loja.

Na forma de franquia digital, os franqueados recebem um site personalizado e são responsáveis pela sua divulgação e pelas vendas. Cabe à franqueadora realizar a logística de entrega e cobrança das vendas realizadas.

O franqueado recebe comissão pelas vendas realizadas.

Sendo assim, quanto aos custos no investimento do modelo virtual, o franqueado irá desembolsar um investimento Inicial a partir de R$ 9 mil, tendo como previsão de retorno do investimento o prazo de 8 a 16 meses.

Setor de crédito: Aprova Crédito

A franquia oferece serviços de empréstimos, consignados, refinanciamento, portabilidade, consórcios, financiamentos, seguros e máquinas de cartão. Sendo assim, a franqueadora possui inúmeras parcerias com instituições financeiras e, dessa forma, oferece várias soluções para o cliente escolher.

Cabe ao franqueado gerenciar a unidade franqueada, e à franqueadora, oferecer todo o suporte necessário para as operações de crédito.

Assim, quanto aos custos no investimento do modelo virtual, o franqueado irá desembolsar:

Primeiramente, um investimento inicial a partir de R$ 16 mil;

Em segundo lugar, sabe-se que a previsão de retorno do investimento é de 4 a 18 meses.

Setor de brinquedos: Mundo Toy

A franquia oferece comercialização de brinquedos, jogos e acessórios para crianças.

Assim, disponibiliza o modelo de negócio online, onde oferece ao franqueado um site personalizado para venda dos produtos da empresa, bem como acompanhamento e suporte para a implantação do negócio. Ainda, a franqueadora realiza a entrega dos produtos vendidos.

Ao franqueado cabe administrar o site personalizado, realizar vendas, divulgar o site e adquirir clientes.

Quanto aos custos no investimento do modelo online, o franqueado irá desembolsar:

Investimento Inicial: a partir de R$ 9 mil;

Previsão de Retorno do Investimento: de 12 a 24 meses.

Setor de utensílios domésticos: PanMinas

A franquia oferece serviços de comercialização de utensílios domésticos, onde os consumidores adquirem os produtos a partir do site dos franqueados.

Dessa forma, a franqueadora oferece somente o modelo digital ao franqueado, através de um site personalizado com produtos voltados para o dia a dia das pessoas. A franqueadora também se responsabiliza pela entrega dos produtos comercializados.

Para o franqueado, as vantagens são o baixo custo de aquisição e manutenção da franquia, serviço home office, sem precisar ter estoque de mercadorias.

Assim, quanto aos custos no investimento do modelo virtual, o franqueado irá investir a partir de apenas R$ 500, com previsão de retorno do investimento sendo de 6 a 18 meses.

Por fim, essas são apenas algumas opções de franquias digitais existentes no mercado. Se a sua ideia for investir em franquias digitais, vale a pena continuar a busca e optar pela franquia que mais se identifica com você!

Aposte no mundo digital e arrase no seu novo empreendimento! É uma ótima ideia trabalhar a partir de franquias digitais, pois, assim, você tem muito mais liberdade e dinamismo para atuar onde quer que vá! Desejamos muito sucesso em sua jornada digital e muita realização na vida real!