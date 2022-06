O mercado de franquias vem crescendo muito nos últimos anos. Assim, isso só reforça a ideia de que esse é um caminho bem promissor para quem deseja empreender partindo de um modelo já estruturado, testado e aprovado pelo mercado. Por isso, para quem deseja empreender, mas tem pouco capital para investir, existem várias opções de franquias que podem chegar a um faturamento de até R$ 20 mil mensais, com investimentos iniciais que podem estar dentro do seu orçamento. Sendo assim, confira algumas opções de franquias para faturar até R$ 20 mil mensais e analise qual delas poderia ser a sua escolhida.

Franquias: um modelo de negócio pronto e estruturado

Começar um negócio significa correr riscos. Por isso, quando se opta por um modelo de negócio já estruturado, testado e aprovado no mercado, esse risco diminui consideravelmente. Essa é uma das principais vantagens das franquias, de modo geral. Mas, isso não quer dizer que seja um modelo de negócio com risco zero! Porém, é possível ter ideia de números antes mesmo de abrir sua franquia e isso é um ponto bastante importante no empreendedorismo: conhecer bem os números e o reflexo deles no resultado esperado. Sendo assim, as franquias trazem um modelo de negócio pronto, estruturado e com todo apoio técnico e gerencial. Dessa forma, isso facilita muito a vida do empreendedor.

No entanto, é sempre bom fazer uma pesquisa de mercado antes de iniciar qualquer negócio, seja ele franquia ou não. Assim, é fundamental entender as necessidades locais, o comportamento dos consumidores e quais os produtos e/ou serviços teriam melhor aceitação ou não. Essas são informações que podem determinar a escolha por uma ou outra franquia, por isso, é importante ter atenção com esses pontos.

Como escolher o ramo de atividade para iniciar uma franquia?

É muito valioso saber que o ramo de atividade escolhido determina todo o caminho trilhado para o sucesso do empreendimento. Partindo disso, é essencial definir bem com o que se deseja trabalhar, antes mesmo de saber qual modelo de franquia seria o ideal. Assim, o indicado é que seja algo com o que a pessoa se identifique e que goste e faça com prazer.

Sendo assim, vamos listar abaixo algumas opções de franquias para faturar até R$ 20 mil mensais entre ofertas de produtos e serviços.

– Franquia Limpeza com Zelo

É uma franquia que oferece serviços de limpeza e conservação comercial e residencial. São referência nacional e mundial nesse segmento e oferecem toda ajuda para quem deseja iniciar nesse ramo de atividade. O investimento inicial gira em torno de R$ 6.500, com prazo de retorno por volta de 6 meses. O faturamento médio mensal fica entre R$ 6.500 e R$ 85 mil, mas isso vai depender do modelo de franquia escolhido, que vai desde MEI até empresas de médio porte com demandas maiores.

– Franquia +Ágil

É uma franquia que oferece serviços financeiros, com diversas opções de linhas de créditos para o consumidor. O investimento inicial gira em torno de R$ 5 mil a R$ 10 mil, com prazo de retorno por volta de 1 a 3 meses. O faturamento médio mensal fica em torno de R$ 15 mil e o modelo de franquia é home based (trabalho de casa).

– Franquia The Kids Club – inglês só para crianças

Para quem tem afinidade com a língua inglesa, essa é uma boa opção. Essa franquia trabalha ensinando as crianças a aprenderem inglês de forma divertida, leve e respeitando o momento de aprendizado delas. O investimento inicial gira em torno de R$ 23.500, com prazo de retorno por volta de 12 a 36 meses. O faturamento médio mensal fica entre R$ 12 mil e R$ 25 mil. Os modelos disponíveis para essa franquia são: loja e home based.

– Franquia Bioflora

É uma franquia que oferece produtos naturais, baseados na suplementação balanceada. O investimento inicial gira em torno de R$ 12.500, com prazo de retorno por volta de 5 a 7 meses, com faturamento médio mensal de R$ 12 mil e oferece um modelo de franquia home based.

– Franquia Mazze semi jóias

É uma franquia digital e de baixo custo. Oferece venda de semi jóias por meio de um site personalizado para o franqueado. O produto é entregue diretamente na casa do cliente e o franqueado recebe a comissão pelas vendas realizadas. O investimento inicial gira em torno de R$ 9 mil, com prazo de retorno entre 12 e 24 meses e faturamento médio mensal de R$ 5 mil.

A meta de faturamento ajuda na escolha do ramo de atividade

Quando a pessoa tem em mente quanto deseja faturar por mês, fica mais fácil escolher o ramo de atividade e, consequentemente, a melhor franquia. Além disso, é preciso saber a disponibilidade de recurso para investimento e a expectativa de retorno desse recurso. Mas, o principal, é gostar do ramo de atividade escolhido, ter afinidade e entender bem o público-alvo. Por fim, agora você já sabe quais são as franquias para faturar até R$ 20 mil e, com isso, o caminhar vai ficando mais leve e sustentável e vai gerar um bom retorno.