Frigelar abre vagas de emprego; veja os cargos

A Frigelar, empresa referência em refrigeração no país, anuncia vagas de emprego para trabalhadores de todo o Brasil. A instituição está à procura de pessoas capacitadas para atender aos requisitos dos cargos disponíveis. A seguir, estão os dados acerca das funções, local de exercício, benefícios e mais.

Frigelar abre vagas de emprego pelo país

As funções com vagas disponíveis na Frigelar visam profissionais com educação concluída ou em andamento de nível fundamental ao superior, com determinados cargos exigindo tempo de experiência nos ramos de Administração, Vendas, Manutenção, Recursos Humanos, dentre outros.

Com salários correspondentes ao cargo e o valor de mercado, a empresa ainda garante benefícios diversos, como assistência médica e odontológica e vales alimentação e transporte.

Abaixo, consulte os cargos disponíveis, com a cidade e estado de exercício, segundo dados do site Infojobs:

Vend. de Ar-Condicionado (São José / SC);

Vend. de Ar-Condicionado (Itajaí / SC);

Vend. Balconista (Belo Horizonte / MG);

Vend. Televendas (Vila Velha / ES);

Assist. Administrativo (Florianópolis / SC);

Vend. Ar-Condicionado (Rio de Janeiro / RJ);

Aprendiz em Administr. (Ribeirão Preto / SP);

Aprendiz em RH (Porto Alegre / RS);

Assist de logística (Porto Alegre / RS);

Coordenador Vendas (Recife – PE);

Aux. De Produção (Osasco / SP).

Como se inscrever

Para disputar uma das vagas oferecidas pela Frigelar, verifique as exigências mínimas do cargo e faça sua inscrição no link de participação.

