FSFX abre inúmeras vagas de emprego em Minas Gerais

A FSFX, empresa social da Usiminas, abre inúmeras vagas de emprego para a região de Minas Gerais. Para se candidatar será necessário atender todos os requisitos da área que pretende ocupar. Veja os detalhes abaixo para obter mais informações sobre os trabalhos e exigências de cada função.

FSFX anuncia novas contratações para moradores de Minas Gerais

Criada no ano de 1969, a FSFX é uma empresa privada que faz parte da Usiminas. A organização está focada em fornecer acesso à saúde, segurança e educação em uma variedade de ambientes, particularmente em Minas Gerais, onde está sediada.

Confira algumas das ocupações que estão sendo ofertadas segundo a plataforma de divulgação de empregos VAGAS:

Psicólogos – Rio Claro;

Técnicos em Segurança do Trabalho – Cubatão;

Enfermeiros Intermediário em Nefrologia – Cubatão;

Bioquímicos – Timóteo;

Estagiários em Nível Superior – Ipatinga;

Estagiários em Nível Técnico – Ipatinga;

Analistas de Recrutamento e Seleção – Belo Horizonte;

Assistentes Administrativo Gestão de Rede – Santos;

Bombeiros Civil – Ouro Branco;

Atendentes de Call Center – Ipatinga;

Fonoaudiólogas – Itabira;

Estagiários em Educação Infantil e Ensino Fundamental – Minas Gerais;

Analistas de Sistemas – Ipatinga.

Como se inscrever

Para ocupar uma das oportunidades e garantir sua participação no processo seletivo FSFX, os interessados devem atentar-se aos requisitos mínimos de cada vaga, além de preencher com atenção todos os campos obrigatórios da candidatura, disponíveis através do link de inscrições.

A companhia também anunciou que todos os selecionados recebem além de salários compatíveis, uma série de benefícios, incluindo assistência médica, vale transporte, restaurante interno, assistência odontológica, seguro de vida e previdência privada.

