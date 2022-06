A FTD Editora, editora de livros educacionais com reconhecimento mundial, divulga novas vagas para ocupações direcionadas a trabalhadores de todo o país. A empresa deseja profissionais esforçados e capacitados que estejam dispostos a exercer as funções requisitadas. Confira, a seguir, os detalhes sobre os empregos disponíveis.

FTD Editora tem vagas de emprego pelo país

As vagas que estão disponíveis pela FTD Editora são direcionadas para trabalhadores com escolaridade completa ou em andamento, em nível médio, técnico e/ou superior e com experiência e capacitação para os ramos de Estatística, Direito, Pedagogia, entre outros.

Os salários são compatíveis com o mercado e a empresa ainda garante benefícios e vantagens aos seus colaboradores, como assistência médica e odontológica, vales refeição, alimentação e transporte, seguro de vida, descontos em produtos, auxílios creche e academia, refeitório e modalidade de trabalho home office.

Consulte as oportunidades disponibilizadas e seu local de exercício, na lista a seguir, segundo informações do site Vagas.com:

Anal. De Inteligência Competitiva (São Paulo / SP);

Consult. Educacional (Rio de Janeiro / RJ);

Anal. De Dados e Performance PL (São Paulo / SP);

Advogado PL (São Paulo / SP);

Jovem Aprendiz (Porto Alegre / RS);

Anal. De Fluxo (São Paulo / SP).

Como se inscrever

Aos interessados nas vagas disponibilizadas pela FTD Editora, é necessário concluir a inscrição através do link de participação.

