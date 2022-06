(Funcionando) Baixe os drivers USB do Android para Windows e Mac 2022

Um Driver USB Android é uma das ferramentas essenciais que devem ser instaladas no seu PC ou macOS. Ele permite que dispositivos móveis se comuniquem com seu computador.

Isso funciona como uma ponte entre o computador e o telefone. Assim, podemos conectar o telefone ao computador usando drivers USB. Ele também executa tarefas como transferir dados e sincronizar seu dispositivo com seu PC. Abaixo estão os links para baixar drivers USB do Android para Windows e Mac. E você pode usar esses drivers com segurança, pois são fornecidos por seus fabricantes originais.

Aqui, fornecemos apenas links oficiais. Portanto, certifique-se de baixar as versões mais recentes.

O que são drivers USB do Android?

O Android USB Driver é uma ferramenta importante se você deseja conectar seu dispositivo Android a um computador Windows ou Mac. Sem os drivers corretos, seu computador não poderá reconhecer seu dispositivo Android e você não poderá transferir dados entre os dois.

Existem algumas maneiras diferentes de obter os drivers USB Android corretos para o seu computador. A maneira mais simples é baixá-los do site do fabricante. No entanto, isso pode ser um pouco incômodo, e nem sempre é garantido que os drivers no site do fabricante funcionem com seu dispositivo Android específico.

Outra opção é usar uma ferramenta de atualização de driver de terceiros. Essas ferramentas são projetadas para verificar seu computador em busca de todos os drivers necessários e, em seguida, instalá-los automaticamente. Isso pode economizar muito tempo e aborrecimentos, e geralmente é a maneira mais fácil de começar a usar os drivers USB do Android no seu computador.

Por que drivers USB Android para Windows e Mac?

É essencial ter um driver USB Android instalado em um computador para conectar um dispositivo Android ao sistema. Você pode usar isso para transferir fotos, vídeos e músicas do seu dispositivo Android para o seu computador.

Além disso, suponha que você queira que seu dispositivo Android se comunique com seu computador Windows ou Mac. Nesse caso, você deve baixar o driver USB do Android. E, mesmo quando você habilita a depuração USB, Drivers do SDK do Android são necessários quando você usa seu dispositivo para desenvolvimento.

Além disso, você deve ter o driver USB do Android, mesmo para configurar o Fastboot e o ADB corretamente.

Portanto, os drivers USB do Android são sempre uma boa ideia antes de usar seu dispositivo. E eles podem ser facilmente instalados em seu computador Windows ou Mac sempre que você precisar deles.

E neste post, compilamos links para quase todos os drivers USB Android disponíveis para download gratuito. Eles estão disponíveis para Windows e Mac OS X.

Role para baixo e encontre aquele para o seu dispositivo.

Baixe os drivers USB do Android para Windows e Mac 2022

1. Driver USB Samsung

Baixe os drivers USB da Samsung

2. Driver USB Motorola

3. Driver USB OPPO

Baixe o driver USB Oppo

4. Driver USB OnePlus

Baixe os drivers USB OnePlus

5. Drivers USB Vivo

Baixe os drivers USB da Vivo

6. Drivers USB Nokia

Baixar Nokia USB Driver Oficial

Palavras finais

Agora, você pode baixar facilmente os drivers USB do Android para Windows e Mac. Continuaremos atualizando esta página com os drivers USB Android oficiais e mais atualizados. Portanto, você pode marcar esta página se precisar fazer o download dos drivers Android mais recentes com frequência.

