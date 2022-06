(Funcionando) Maneiras de encontrar o número do modelo da TV Samsung e decodificá-lo 2022

O número do modelo do produto que você está comprando contém informações importantes. Se você tiver uma TV Samsung, o número do modelo informará informações como ID do produto, região da TV, tamanho da tela, ano de fabricação, país de fabricação e várias outras. Além disso, o número do modelo da TV Samsung também informa se a TV que você acabou de comprar é original ou não.

Tudo isso está codificado no número do modelo da sua TV. Se você está procurando uma maneira de encontre o número do modelo da TV Samsung e decodifique-o para obter as informações ocultas, este artigo irá ajudá-lo.

Como encontrar o número de série e o modelo da TV Samsung e decodificá-lo

Veja como você pode encontrar o número do modelo da TV Samsung e decodificá-lo.

Encontrando o número do modelo da TV Samsung

Geralmente, existem duas maneiras de encontrar o número do modelo da TV Samsung. Você pode ver a folha de informações no painel traseiro da TV. Este recibo tem o número do modelo da sua TV impresso nele. Se você achar o painel traseiro muito complicado, siga as etapas abaixo para encontrar o número do modelo da TV Samsung-

Dirija-se ao Definições menu e, em seguida, selecione Apoiar. Aqui, selecione o Sobre esta TV .

Você verá o número do modelo da sua TV Samsung.

Decodifique o número do modelo da TV Samsung

As etapas para decodificar TVs Samsung podem variar dependendo dos caracteres no número do modelo. Além disso, também depende do modelo da TV que você possui e do ano de fabricação. Veja abaixo como você pode decodificar o número do modelo da TV Samsung-

TV Samsung fabricada entre 2008 e 2016 (com números de modelo de 11 dígitos)

As TVs Samsung fabricadas entre 2008-2016 incluíam principalmente TVs LCD, DLP, Plasma e LED. Essas TVs têm números de modelo de 11 dígitos, que o processo a seguir pode decodificar.

Considere o número do modelo do seu TV Samsung ser UN55KU6300F; agora, vamos decodificá-lo-

A primeira letra você do número do modelo informa o tipo de TV que você possui. O ID do produto pode ser diferente para diferentes tipos de TV- H = Tela DLP você = Tela de LED P= Tela de plasma K = OLED eu = LCD

A segunda carta, N informa o país de fabricação- UMA = Ásia, Austrália, África e países do Oriente Médio. E= Europa. N = México, Canadá, EUA, Brasil e outros países da América Latina.

O terceiro e quarto valores numéricos, ou seja, 55 , informe o tamanho da tela. Por exemplo, 55 significa uma tela de 55 polegadas.

O quinto personagem K informa o ano de fabricação da sua TV- UMA = 2008 B = 2009 C = 2010 D = 2011 E = 2012 G = 2013 H = 2014 J = 2015 K = 2016

O sexto personagem você fala sobre a resolução da tela-

o sétimo personagem, 6 representa o número de série da TV.

Oito caracteres 3 representa a numeração para o código do modelo da série de TV.

O nono e décimo personagem 00 é usado para a TV de tela plana.

O décimo primeiro personagem F informa sobre o tipo de sintonizador na sua TV Samsung. Isso informará o tipo de sintonizador dependendo da sua localização- F = ATSC / QAM (EUA, Canadá) G = ISDB-T (América Latina) K = DVB-S2, DVB-S2X (Ásia) T = DVB-S2, DVB-S2X (Europa) você = DVB, DVB-C (Europa) C = Austrália



TV LED Samsung (com números de modelo de 14 dígitos)

Suponha que você tenha uma TV com o número do modelo UN65NU6900FXZA que você deseja decodificar. Veja como você pode decodificá-lo –

O primeiro personagem você informa o tipo de TV- H = Tela DLP você = Tela de LED P= Tela de plasma K = OLED eu = LCD

N que é o segundo caractere do número do modelo, informa a região onde a TV deve ser vendida. UMA = Ásia, Austrália, África e países do Oriente Médio. E= Europa. N = México, Canadá, EUA, Brasil e outros países da América Latina.

O terceiro e quarto valor numérico 65 informa o tamanho da tela; por exemplo, este é de 65 polegadas.

O quinto personagem, N informa o ano em que sua TV foi fabricada- M = 2017 N = 2018 R = 2019 T = 2020 A= 2021

O sexto personagem você informa o tipo de tela da sua TV Samsung- M= HD (2017) N= HD (2018 e posterior) U= UHD (Ultra Alta Definição) S= SUHD (Super Ultra Alta Definição)

O sétimo personagem 6 informa o número da série e o oitavo caractere, 9 informa o modelo de série.

00 que são os nono e décimo caracteres, são o código da série da TV.

O décimo primeiro personagem F indica o sintonizador de TV- A, K = DVB-S2, DVB-S2X (Ásia) F= ATSC / QAM (EUA, Canadá) G= ISDB-T (América Latina) T= DVB-S2, DVB-S2X (Europa) U= DVB, DVB-C (Europa) C = DVB-S2X (Austrália)

X que é o décimo segundo caractere, informa onde a TV tem uma tela plana ou uma tela curva- eu = Tela curva X = tela plana

Nos personagens décimo terceiro e décimo quarto, ZA diz ao país de fabricação- RU = Rússia UA = Ucrânia XG = Índia XM = Malásia XU = Reino Unido XY = Austrália ZA = EUA ZC = Canadá ZG = Alemanha ZT = Europa



Série QLED de TV Samsung (2017+)

Se você tiver uma TV Samsung da série Samsung TV QLED, veja como decodificar o número do modelo. Suponha que tenha uma TV Samsung QLED com número do modelo QA55Q60RAKXXL que você deseja decodificar. Veja como você pode decodificá-lo –

A primeira letra/caractere começa com Q , que significa TV QLED. Se tem você isso significa a TV LED, e GQ significa TV QLED vendida na Alemanha.

O segundo personagem UMA dos números do modelo informa os locais onde a TV deve ser vendida UMA = Ásia, África, Austrália E = Europa N = EUA, Canadá, Coréia, América Latina

O terceiro e quarto valores numéricos, que incluem 55, informe o tamanho da tela em polegadas; por exemplo, este é de 55 polegadas.

Os próximos personagens, o quinto, sexto e sétimo (às vezes oito), contam a série na TV. O código da série de TV consiste em 3 caracteres, então é uma TV 4K e, se tiver quatro caracteres, é uma TV 8K.

O oitavo/nono personagem, R informa o ano em que sua TV foi fabricada F = 2017 N = 2018 R = 2019 T = 2020 A= 2021

O nono/décimo personagem UMA conta a geração da TV- A= 1ª Geração B = 2ª Geração C = 3ª Geração

O décimo/décimo primeiro personagem K informa o sintonizador de TV usado na TV- A, K = DVB-S2, DVB-S2X (Ásia) F= ATSC / QAM (EUA, Canadá) G= ISDB-T (América Latina) T= DVB-S2, DVB-S2X (Europa) U= DVB, DVB-C (Europa) C = DVB-S2X (Austrália)

O décimo primeiro/décimo segundo caractere X informa o tipo de design. X significa uma TV de tela plana.

ZA que são o décimo segundo e o décimo terceiro caractere ou o décimo terceiro ou décimo quarto caractere, informa o país em que a TV foi fabricada- RU = Rússia UA = Ucrânia XG = Índia XM = Malásia XU = Reino Unido XY = Austrália ZA = EUA ZC = Canadá ZG = Alemanha ZT = Itália e outros países europeus



Série de TV Samsung LifeStyle (2018+)

Se você tiver uma série de TV Samsung LifeStyle que pode incluir A moldura, A serifa, O soroe O terraço, então veja como você pode decodificá-lo. Se você tiver a série de TV Samsung LifeStyle com o número do modelo QE75LS03TAUXXU, então aqui está como você pode decodificá-lo –

O primeiro personagem Q diz a TV QLED. Se é você , então significa TV LED. O segundo personagem, E , informa o país onde a TV será vendida. Aqui está o que eles significam juntos combinados- GQ = TV QLED Alemanha KQ = TV QLED Coreia Controle de qualidade = TV QLED Ásia/África/Austrália QE = QLED TV Europa QF = QLED TV Europa QN = QLED TV EUA/Canadá UA = TV LED Ásia/África/Austrália UE = TV LED Europa GU = TV QLED Alemanha UN = TV LED EUA/Canadá

75 , que é o terceiro e quarto personagem da TV, informa o tamanho da tela. Aqui 75 diz que a TV é de 75 polegadas.

O quinto e sexto personagem LS representa Estilo de vida.

O sétimo e oitavo personagem 03 representa o tipo de TV- 01 = A serifa 03 = O Quadro 2017 03R = O quadro 2019 03T = O Quadro 2020 05 = O Soro T7 = O Terraço

T, que é o nono personagem, conta o ano de fabricação da TV Samsung- N = 2018 R = 2019 T = 2020 A= 2021

O décimo personagem UMA representa a geração de TV- A= 1ª Geração B = 2ª Geração C = 3ª Geração

você o décimo primeiro caractere no número do modelo, representa o tipo de sintonizador de TV em sua TV- A, K = DVB-S2, DVB-S2X (Ásia) F= ATSC / QAM (EUA, Canadá) G= ISDB-T (América Latina) T= DVB-S2, DVB-S2X (Europa) U= DVB-C (Europa), DVB-T2, DVB-S2 C = DVB-S2X (Austrália)

O décimo segundo personagem, X , informa o tipo de painel de TV; por exemplo, aqui, X significa tela plana.

O décimo terceiro e décimo quarto personagem XU na TV estandes para fabricar país- RU = Rússia UA = Ucrânia XG = Índia XM = Malásia XU = Reino Unido XY = Austrália ZA = EUA ZC = Canadá ZG = Alemanha



Palavras finais

Dado acima é como você pode encontrar o número do modelo da TV Samsung e dizer o que isso significa. Se você possui uma TV Samsung e deseja saber como encontrar o número do modelo e decodificá-lo, este artigo o ajudará com isso. Seguindo as etapas acima, você poderá encontrar o número do modelo da sua TV Samsung e decodificá-lo também.

ARTIGOS RELACIONADOS: