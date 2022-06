Fundação Iochpe recruta profissionais em São Paulo

A Fundação Iochpe está recrutando profissionais em São Paulo. A organização civil sem fins lucrativos, que se dedica a apoiar profissionais e empresas em suas ações de investimento social, oferece duas vagas de emprego com contratação no regime CLT, sendo uma para Analista de Projetos Junior e outra para Analista de Expansão e Parcerias.

Para concorrer à primeira posição, é essencial ter concluído a graduação em pedagogia, disponibilidade para trabalhar em uma carga horária semanal de 40 horas e conhecimento intermediário do Pacote Office, além de boa comunicação oral e escrita, iniciativa, interesse em aprender e capacidade priorização.

A pessoa contratada terá como responsabilidades e atribuições as tarefas de auxiliar a coordenação e supervisão pedagógica do Programa Formare; planejar e desenvolver formações para a Rede Formare (coordenadores e educadores); desenvolver os documentos pertinentes dos cursos ofertados (ex.: plano de curso, carta de materiais, plano semanal de aula, etc); construir e acompanhar os Processos Seletivos Online das unidades Formare na Plataforma; Atualizar e (manter atualizado o banco de dados de egressos do Programa; acompanhar o processo de certificação dos estudantes; garantir a atualização das informações nos Sistemas de Gestão de Cursos; desenvolver rotinas administrativas da área (agenda de formações, emissão e envio de certificados, emissão e envio de declarações, envio de relatórios de controle de acesso para as unidades, dentre outras; e organizar logística de visitas pedagógicas e de verificação junto às unidades das empresas.

Já os profissionais com interesse no cargo de Analista de Expansão e Parcerias devem ter formação superior completa, experiência mínima de 2 anos em áreas relacionadas a vendas, compras ou atendimento a clientes e conhecimento avançado do Pacote Office e Internet. Experiência anterior com responsabilidade social e/ou voluntariado serão consideradas um diferencial, mas é fundamental possuir disponibilidade para viagens.

O profissional contratado terá como responsabilidades e atribuições as tarefas de apoiar a equipe institucional na prospecção e acompanhamento de todas as parcerias firmadas pela instituição, além de pesquisar e identificar oportunidades de parceria para os Programas Formare, Mentorare e eFormare; participar de reuniões e fazer follow-up; manter dados de prospecção e parceiros atualizados no sistema; organizar agendamentos de reuniões de prospecção e manutenção das parcerias; representar institucionalmente a Fundação em eventos externos; contribuir nos processos de manutenção das parcerias institucionais; acompanhar e dar suporte na implantação e desenvolvimento dos programas; formatar propostas comerciais; trabalhar em equipe com as áreas pedagógica, administrativa, financeira e de projetos; e apoiar o planejamento estratégico da área.

É importante notar que a organização oferece salário compatível com a função desejada e uma série de benefícios, como plano de saúde, seguro de vida, assistência odontológica, vale refeição ou vale alimentação e vale transporte.

Como se candidatar

Os profissionais com interesse na vaga de Analista de Projetos Junior devem enviar o currículo (com remuneração pretendida) para o e-mail rh@fiochpe.org.br, com o assunto: Vaga para Analista de Projetos Junior. É interessante enviar carta de apresentação informando por que acredita se encaixar no perfil (máximo meia página). Para concorrer ao cargo de Analista de Expansão e Parcerias, é preciso colocar no assusto: Vaga para Analista de Expansão e Parcerias.

Os candidatos poderão enviar currículo até o próximo dia 30 de junho.