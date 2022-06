Fundação Renova abre vagas em Minas Gerais

A Fundação Renova anunciou a abertura de novas vagas de emprego em Minas Gerais. Ao todo, são mais de 800 postos de trabalho destinados a profissionais interessados em atuar nas ações de reparação e compensação executadas pela Fundação Renova nos municípios de Mariana, Barra Longa e Rio Doce, no estado mineiro.

Grande parte das vagas anunciadas esta semana é para a área de construção civil, embora existam, também chances para técnicos em meio ambiente e técnicos em segurança do trabalho, bem como auxiliares administrativos, motoristas de veículos leves e pesados, entre outras.

É importante notar que as vagas são rotativas e, portanto, podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento e demanda. Além disso, as oportunidades são para as empresas contratadas pela Fundação Renova, incluindo aquelas responsáveis por obras dos reassentamentos coletivos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo e na modalidade de reassentamento familiar em Mariana.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão cadastrar seus currículos na plataforma https://recolocariodoce.com.br/. No endereço é possível ter acesso a vagas de emprego, cursos e conteúdos exclusivos do Recoloca Rio Doce.

Este, aliás, é um projeto que faz parte dos programas e iniciativas da Fundação Renova de reparo dos danos causados no rompimento da barragem do Fundão em Mariana (MG). Com o objetivo de recolocar a população no mercado de trabalho, a fundação busca levar desenvolvimento humano aliado à geração de relações profissionais duradouras, com o apoio da consultoria Kienbaum.