Fundação Renova tem mais de 500 vagas de emprego pelo país

A Fundação Renova, organização não governamental privada, tem mais de 500 vagas de emprego pelo país. A companhia está em busca de profissionais que atendam todas as qualificações necessárias e também se identifiquem com o perfil da mesma. Veja todas as informações sobre como se inscrever.

Fundação Renova anuncia novas contratações efetivas

Responsável por reparar e mobilizar danos causados pelo rompimento de barragens em Mariana/MG, a Fundação Renova é destaque no seu segmento de atuação. Além disso, a organização também reúne especialistas e técnicos de várias áreas de conhecimento.

Buscando novos colaboradores, foi anunciado um novo processo seletivo para adentrar em diferentes setores de atuação. Confira algumas das vagas em aberto:

Pedreiros;

Ajudante de Obras;

Carpinteiros;

Marceneiros;

Armador de Ferragem;

Motorista de Caminhão Pipa;

Técnico de Qualidade;

Motorista de Caminhão Betoneira;

Bombeiro Hidráulico;

Operador de Motosserra;

Operador de Bomba de Concreto;

Auxiliar de Limpeza;

Motorista de Caminhão Traçado;

Auxiliar de Escritório Exclusivo para PCD;

Encarregado de Obras e Acabamentos;

Pedreiros de Acabamento;

Servente de Obras;

Operador de Retroescavadeira;

Técnico de Qualidade.

É importante informar que todas as vagas em aberto estão sendo ofertadas por empresas que fazem parte do projeto e que foram contratadas pela Fundação Renova. Todo o processo seletivo e informações adicionais poderão ser consultadas através dos links disponíveis para finalizar a candidatura.

Como se candidatar

Para ocupar uma das oportunidades na Fundação Renova, os candidatos devem obrigatoriamente conferir todas as exigências da função e também se candidatar de forma online através da plataforma Recoloca Rio Doce ou através do site do Sine da cidade de Mariana/MG.

