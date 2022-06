G4S anuncia vagas de emprego; veja as funções

A G4S, líder mundial nos ramos de segurança e facilities, anuncia para trabalhadores por todo o país vagas inéditas em setores diversos. Para mais detalhes acerca das vagas, exigências dos cargos, benefícios e lotação dos cargos, seguem as informações detalhadas.

G4S anuncia vagas de emprego

As funções com vagas abertas na G4S são voltadas para as áreas de conhecimento e exercício de Segurança, Fiscalização, Administração, Limpeza, dentre outras. Não obstante, determinadas vagas exigem período de experiência, bem como nível de escolaridade versando o ensino fundamental, médio e superior, completo ou em andamento.

Para complementar as remunerações respectivas às funções, também são fornecidos pela empresa vales transporte e alimentação e seguro de vida.

Ademais, segue a lista com as funções disponíveis, bem como o local para seu exercício, de acordo com os dados informados no site Infojobs:

Vigilante Intermitente (Três de Maio / RS);

Fiscal de Piso (Gravataí / RS);

VSPP Hospitalar (São Paulo / SP);

Recepcionista (São Paulo / SP);

Vigilante (Barão de Cocais / MG);

Anali. De Benefícios Júnior (São Paulo / SP);

Vigilante Balanceiro (Guarulhos / SP);

Control. De Acesso Hospitalar (Arujá / SP);

Analis. De Sistemas (São Paulo / SP);

Auxil. De Limpeza (Santo André / SP).

Faça seu cadastro no link

Para concluir o seu cadastro e concorrer às vagas disponibilizadas pela empresa G4S, os interessados devem acessar o link de participação.

