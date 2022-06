Ganhou na loteria? Veja como multiplicar o dinheiro

Se você faz parte da estatística de pessoas que conseguiram ganhar na loteria, e agora não faz a menor ideia do que fazer, se prepara que vamos te dar algumas dicas importantes de como multiplicar o dinheiro.

Embora seja primordial saber todos os passos para não errar na hora de gastar o seu prêmio, é normal se confundir um pouco.

Por isso, ao ganhar na loteria é importante já ter uma lista com o que deseja fazer. Quer saber quais são? Então, confira logo abaixo uma lista de coisas que você vai precisar fazer quando ganhar na loteria.

Tenha controle financeiro para multiplicar o dinheiro

Muitas pessoas acabam perdendo tudo o que ganharam na loteria justamente devido à irresponsabilidade financeira. A propósito, esse erro é o mais crucial de todos os possíveis.

Alguns dos ganhadores acreditam que só porque acabou de conquistar uma bolada na loteria está com dinheiro infinito. Com isso, acreditam que podem gastar a vontade por toda a sua vida. No entanto, pode acontecer dessas centenas de milhões de reais se esgotar da noite para o dia.

Afinal, há casos em que não existe um controle financeiro da parte do próprio ganhador da loteria. Dessa maneira, as chances do dinheiro esvair são muito maiores.

É possível encontrar diversos relatos na internet de pessoas que perderam tudo após ganhar na loteria. Isso, justamente porque não foram responsáveis com o seu dinheiro.

Então, para você conseguir ficar bem longe dessa estatística ao ganhar seu prêmio, aqui vai a primeira dica. Dessa maneira, tenha um controle financeiro que possa suprir todas as suas necessidades na hora de monitorar o valor que sai.

Se possível, contrate um profissional da área. Isto é, alguém que faça a gerência do dinheiro para você. Com isso, te ajude na questão de investimentos e tudo que tenha relação ao dinheiro. Ou seja, que lhe auxilie na multiplicação do prêmio e não, o contrário.

É claro que isso não significa que você abdicará de viver de forma luxuosa. Pelo contrário, você pode muito bem usufruir dos melhores luxos enquanto estiver vivo. Aliás, a única recomendação é fazer isso tudo de forma consciente.

Use e invista o dinheiro com sabedoria para multiplicar o dinheiro

Uma das maiores vantagens para um ganhador de um prêmio lotérico é usar disso para realizar investimentos. Como você já sabe não terá dinheiro infinito, é necessário arranjar uma fonte de renda de emergência.

Então, o mercado financeiro está em constante rentabilidade e movimento, ou seja, se usar pelo menos uma pequena porcentagem do dinheiro você terá uma renda fixa pelo resto da sua vida.

Logo, nesse caso, você deve procurar investir em grandes marcas. Isso é uma excelente tática para aquelas pessoas que não desejam continuar trabalhando a partir do momento que ganha o prêmio milionário.

Com isso, é uma ótima forma também de não deixar o seu dinheiro parado. Pois, dessa forma ele pode ser completamente gasto. Como consequência, gera uma bola de neve que pode te levar à falência.

Por isso, busque grandes empresas que possuam negócios rentáveis para começar a investir. Dessa forma, o seu dinheiro estará em constante movimento. Além disso, você também poderá ter fontes de renda sem fim, podendo viver de uma vida luxuosa.

Busque manter o anonimato se ganhar na loteria

Caso você consiga o prêmio máximo em uma loteria, o ideal para que tudo vá bem é você ficar calado quanto à sua vitória.

Pois, pode parecer apenas uma superstição. Contudo, apesar disso, o ideal ficar em silêncio quanto ao seu prêmio. Afinal de contas, sempre tem aquelas pessoas que possuem mau-olhado e estejam cobiçando o que é seu.

Logo, sempre se certifique de que não contará para todo mundo a respeito da sua maior conquista até então. Pois, ganhar uma bolada de dinheiro certamente é um grande feito.

Por isso, mantenha segredo, finja que nada aconteceu. Sendo assim, conte somente para as pessoas que você mais confia. Mas faça sempre em particular.

O que é mais comum no Brasil é ter a possibilidade de permanecer anônimo depois que ganha na loteria. Para isso, a Caixa Econômica Federal pergunta se o ganhador quer se revelar. Se a resposta for afirmativa, apenas divulga a sua cidade.

É uma grande vantagem de manter o anonimato, pois, dessa forma nem ninguém pode se aproximar com segundas intenções, como aplicar golpes, por exemplo. Dessa maneira, sempre tome os devidos cuidados para não cair nessa.