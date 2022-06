Gastos com anúncio nas redes sociais aumentam mais de 20%

Estudo divulgado pela Emplifi (antes conhecida como Socialbakers), plataforma especializada em social marketing, revela que os gastos com redes sociais tiveram um crescimento de 21% em relação ao mesmo período em 2021. O gasto médio mensal com anúncios por marca foi de US$ 3.631 no primeiro trimestre, uma queda de 19% em relação à alta da temporada de festas do quarto trimestre de 2021. Ainda assim, isso marca um aumento de quase 21% em relação à média do primeiro trimestre de 2021, de pouco mais de US$ 3.000.

A empresa aponta que, apesar da queda nos gastos com anúncios após a temporada de festas, as marcas ainda estão gastando mais do que na época do ano passado, mesmo com taxas de cliques em declínio que agora estão abaixo de 1%. Apesar do aumento no investimento em redes sociais, a taxa de engajamento permanece estável nas plataformas. As postagens do Instagram recebem uma média de pouco mais de 32 interações por 1 mil impressões, um número que permaneceu relativamente consistente no ano passado.

Perfis com mais engajamento no Instagram e Facebook

Entre os perfis com melhor performance no Instagram Brasil, a novidade no pódio é Wendell Carvalho, um perfil de coach com mais de 6 milhões de seguidores e 213 posts que, durante o trimestre, acumulou mais de 4 milhões de interações.

Os top 6 perfis brasileiros com melhor performance no Instagram são:

Netflix Brasil com 68.940.468 interações em 248 posts;

Obvious com 4.521.576 interações em 198 posts;

Wendell Carvalho com 4.436.945 interações em 213 posts;

Disney+ Brasil com 3.544.027 interações em 306 posts;

Grão de Gente com 3.388.887 interações em 658 posts;

HBO Max Brasil com 2.213.665 interações em 473 posts.

Já o Facebook apresentou uma queda de 17% no número médio de curtidas, comentários e compartilhamentos. Em janeiro de 2021, a plataforma contava com uma média de 6,54 interações por 1 mil impressões; um ano depois, esse número caiu para 5,44. Ainda assim, está acima da baixa histórica do quarto trimestre do ano passado, de 5,03 interações.

Os top 6 perfis com melhor performance no Facebook são:

Pontofrio com 3.283.116 interações em 292 posts;

Netflix Brasil com 3.023.326 interações em 315 posts;

Casas Bahia com 2.244.568 interações em 277 posts;

Patins Cascavel com 1.183.684 interações em 88 posts;

Atacado Games com 1.373.294 interações em 437 posts;

Hurb com 1.124.399 interações em 676 posts.

Emplifi faz parceria de marketing com TikTok

A Emplifi também anunciou que a partir de agora passa a contar com uma integração com o TikTok Marketing Partner Program, focada em marketing de conteúdo. Com isso, a Emplifi se torna parte de um grupo de parceiros que auxiliará marcas no gerenciamento de conteúdo no TikTok.

A empresa quer expandir aos usuários de sua plataforma Social Marketing Cloud (Socialbakers) o alcance de sua marca para uma comunidade maior, que se encontra no TikTok. Por meio dessa integração, os profissionais de marketing poderão usar o Emplifi Social Marketing Cloud para:

Gerenciar: Organizar, agendar e publicar conteúdo no TikTok.

Entender: Acessar e acompanhar as métricas de perfil e vídeo, comparar com outras plataformas e avaliar o desempenho no aplicativo TikTok, otimizando suas estratégias e entendendo melhor seus públicos e engajamento.

Responder: Monitorar a conversa que está acontecendo em uma página orgânica do TikTok, delegar e responder aos comentários, além de entender o estilo de engajamento da comunidade com cada marca.

A Emplifi defende que a integração facilita o dia a dia de profissionais de marketing na hora ade gerenciar, otimizar e dimensionar seus esforços de marketing de conteúdo do TikTok. A análise do TikTok pode ser adicionada ao fluxo de trabalho para monitoramento de interações, taxas de engajamento, visualizações de vídeo, dados geográficos, entre outras tarefas. A empresa afirma que as equipes de mídia social agora podem ter uma visão completa de seu desempenho em todos os canais sociais – incluindo o TikTok – tudo em um só lugar.