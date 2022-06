Gerdau abre vagas em Charqueadas (RS)

Em busca de novos talentos para a área operacional, a Gerdau anunciou a abertura de vagas em Charqueadas, cidade localizada na região metropolitana de Porto Alegre (RS), a cerca de 39 quilômetros da capital. As oportunidades são oferecidas por meio da ManpowerGroup, consultoria especializada em soluções de Recursos Humanos.

Ao todo, a empresa produtora e fornecedora de aço conta com 10 postos de trabalho abertos para a função de Operador (a) de Transformação Mecânica. Os candidatos precisam ter ensino fundamental completo, além de interesse de completar o ensino médio. As posições são destinadas a moradores de Charqueadas ou região do entorno – São Jerônimo, Minas do Leão, Arroio dos Ratos, General Câmera e Butiá – e há chances para pessoas com deficiência.

Nesta função, os contratados serão responsáveis por operar ponte rolante com controle remoto, além de fazer o abastecimento e retirada de materiais dos equipamentos e garantir a adequada disposição e o equilíbrio das cargas durante o transporte dos materiais. Eles também deverão se atentar para o cumprimento das normas de segurança para transporte de cargas suspensas, localizar e identificar materiais na área de estoque das mesas de laminados conforme especificações das ordens de produção previstas no mês e saber fazer a movimentação dos materiais através da ponte rolante, medições de barras para desponte ou retirada de amostra nas mesas. Operar serra manual ou automática, garantir a embalagem e identificação dos materiais na mesa de embalagem conforme especificação do cliente, utilizar lixadeira com disco abrasivo para adequação de topos das barras, inspecionar visualmente os materiais na mesa de embalagem para liberação do material e preencher a ficha de inspeção do produto no sistema também são ações que fazem parte do dia a dia da posição.

Em contrapartida, a Gerdau oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios para os colaboradores, dentre eles: assistência médica, assistência odontológica, assistência médica virtual gratuita, auxílio farmácia, participação nos lucros e resultados, previdência privada, refeitório no local, vale transporte, estacionamento, bicicletário, programa de apoio à gestante, licença maternidade de 6 meses e licença paternidade de 20 dias.

Como concorrer

Os interessados em concorrer a uma das vagas têm até o dia 30 de junho para se inscrever e participar do processo seletivo. Clique aqui para se candidatar.