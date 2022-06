Gi Group atualiza quadro com vagas de emprego

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

A Gi Group Brasil, empresa de recursos humanos presente há 21 anos no mercado mundial, atualiza quadro com novas vagas de emprego àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOCALIDADES Motorista entregador Interior PR Operador de maquina Interior PR Prospector Interior PR Aprendiz empresa Santa Cruz do Sul/RS Técnico de manutenção de empilhadeiras Goiás/GO Analista comercial junior Curitiba/PR Analista de dados geológicos Caetité/BA Promotor Interior PR Analista de RH pleno Maringá/PR Analista contábil Salvador/BA Auxiliar de expedição almoxarifado Pinhais/PR Auxiliar de entrega Interior PR

Sobre o Gi Group

O Gi Group é uma multinacional italiana reconhecida como uma das líderes globais em soluções dedicadas ao desenvolvimento do mercado de trabalho.

Nosso maior destaque está nas atividades de Recrutamento & Seleção, Administração de Temporários, projetos de Terceirização (Outsourcing), Trade Marketing, Treinamento e Consultoria Empresarial e Programa de Estágios.

NOSSO FOCO: Por meio de equipes locais e internacionais especializadas, estamos prontos para oferecer a solução mais adequada ao seu negócio – seja ele de pequeno, médio ou grande porte, nacional ou multinacional. Nosso foco está no seu resultado.

br.gigroup.com

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Soulan e cadastre na função desejada.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

