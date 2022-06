Gocil Segurança abre vagas de emprego pelo país; confira

A Gocil Segurança, líder em serviços de segurança, anunciou novas vagas de emprego em todo o país. As oportunidades cobrem uma ampla área dentro da empresa e, para se inscrever, você deve atender aos requisitos mínimos. Confira as posições e obtenha mais informações sobre o processo de contratação.

Gocil Segurança anuncia novas contratações no Brasil

Fundada em 1985, a Gocil Segurança fornece soluções de segurança comercial, eletrônica e pessoal, bem como uma variedade de outros serviços relacionados à segurança. Atualmente, a empresa opera em várias cidades brasileiras e emprega mais de vinte mil pessoas anualmente.

Em busca de novos talentos, a companhia anunciou novas vagas de emprego para vários cargos. Confira as oportunidades disponíveis, com base em informações retiradas do InfoJobs:

Recepcionista Bilíngue – Disponível para Portadores de Deficiência : ensino médio concluído, habilidades em língua inglesa, informática, Outlook, Excel e Word;

: ensino médio concluído, habilidades em língua inglesa, informática, Outlook, Excel e Word; Analista de Serviços : superior concluído, CNH, mínimo de três anos de vivência, conhecimentos em pisos existentes, pacote office avançado e conhecimentos em produtos químicos;

: superior concluído, CNH, mínimo de três anos de vivência, conhecimentos em pisos existentes, pacote office avançado e conhecimentos em produtos químicos; Vigilante Líder : ensino médio concluído e vivência na função;

: ensino médio concluído e vivência na função; Auxiliares de Monitoramento: ensino médio concluído, vivência mínima de um ano na área, habilidade em informática, Outlook, Word e Excel.

Como se candidatar

Para ocupar uma das colocações disponíveis pela empresa Gocil Segurança, é de suma importância que o interessado atenda aos requisitos mínimos e resida nas cidades ou próximo de onde as vagas estão abertas. O processo cadastral está sendo efetuado de maneira virtual, através do site de inscrições.

