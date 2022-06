Estados integrados ao GOV.BR lideram a oferta de serviços públicos digitais no país, de acordo com o Ministério da Economia (ME).

GOV.BR: a tecnologia nos serviços públicos digitais

Conforme a divulgação oficial do Ministério da Economia (ME), uma pesquisa realizada entre abril e maio apontou Rio Grande do Sul, Goiás, Minas, Bahia e Paraná como as principais unidades em ações para a transformação digital.

Os estados do Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, Bahia e Paraná lideram a nova edição do “Índice Abep-Tic de oferta de serviços públicos digitais dos governos estaduais e distrital”, divulgada nesta semana pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Avanço tecnológico pelo Brasil

De acordo com o Ministério da Economia (ME), os cinco estados em destaque fazem parte das 17 unidades federativas já integradas ao GOV.BR, plataforma de relacionamento do governo brasileiro com o cidadão.

O índice foi criado pela Abep-Tic com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e visa o aprofundamento da transformação digital em todo o país.

Abep-Tic: 35 critérios considerados

Segundo informa o Ministério da Economia (ME), na avaliação da Abep-Tic, que ocorreu entre abril e maio deste ano, foram considerados 35 critérios, como, por exemplo, se os principais serviços públicos dos governos são disponibilizados por meio digital e se a oferta de serviços tem considerado as melhores práticas em governo digital.

Além disso, foram analisados também, em cada estado, serviços como utilização de assinaturas eletrônicas, existência de boletim de ocorrência on-line de violência doméstica ou contra a mulher, consulta on-line de medicamentos, solicitação e emissão on-line de diplomas do ensino médio e transferência on-line de alunos entre escolas da rede estadual.

Integração ao GOV.BR

Conforme divulgação realizada pelo Ministério da Economia (ME), atualmente, 16 estados e o Distrito Federal estão integrados ao GOV.BR, oferecendo ao cidadão acesso aos serviços da unidade federativa com login e senha únicos da plataforma para se identificar.

É o caso do pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que o cidadão pode utilizar, se o estado já tiver disponibilizado o serviço on-line para a população.

Novas soluções tecnológicas

Já a rede formada pelo GOV.BR tem adesão de 24 das 27 unidades federativas do país, que podem utilizar, sem custos, soluções tecnológicas desenvolvidas pelo governo, além de trocar conhecimento sobre tecnologia e estratégias na digitalização de serviços públicos, acelerando a transformação digital da região, informa o Ministério da Economia (ME) através de recente divulgação oficial.