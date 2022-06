Governador Paulo Dantas envia engenheiro, material e equipamentos para Penedo

Apoio para recuperar danos causados pelas chuvas começa pela zona rural

Secom PMP

Os estragos causados pelas chuvas em Penedo estão sendo corrigidos com recursos que a administração municipal dispõe, trabalho que avança para obras de maior porte graças ao compromisso do Governador Paulo Dantas com Alagoas.

O gestor que criou o Auxílio-Chuva para atender famílias alagoanas afetadas pelo desastre natural e disponibilizou a estrutura do governo estadual para socorrer todos os municípios em situação de emergência enviou engenheiro do DER para Penedo.

Acompanhado pelo Secretário Municipal de Serviços Públicos e também engenheiro Ivo Costa, Ricardo Menezes Wanderley, inspecionou nesta segunda-feira, 06, os pontos mais críticos da cidade e da zona rural.

A visita técnica percorreu trechos da Rua Campos Teixeira, Travessa Manoel Brás, Jatobá, Rodovia Mário Freire Leahy e vias localizadas no bairro Nossa Senhora de Fàtima que sofreram intervenção para escoamento da água acumulada na Lagoa do Oiteiro.

“Nós também estivemos na zona rural, mostrando a condição das estradas e das pontes danificadas nos povoados Espigão e Ponta Mofina. De imediato, já recebemos pedra rachão para recuperar as cabeceiras e tubos com 1 metro e 1,2 m de diâmetro para iniciar os reparos”, informa Ivo Costa.

Além do material e da orientação técnica, Paulo Dantas também determinou o envio de equipamentos e veículos para agilizar o trabalho que vai priorizar a reconstrução das estruturas para atender o homem e a mulher do campo penedense.

“Eu não esperaria outra atitude do Paulo Dantas porque o povo de Penedo está precisando desse apoio e ele não nos faltou e nem irá faltar. Fica aqui o nosso agradecimento, em nome da população penedense, e vamos trabalhar juntos para retomarmos a situação de normalidade no menor prazo de tempo possível”, ressalta Ronaldo Lopes.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Assessoria SEMSP