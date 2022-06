Governo conclui 4ª rodada de pagamentos nesta quinta, 30

Os pagamentos da 4ª rodada do vale-gás nacional do Governo Federal estão prestes a chegar ao fim. Segundo as informações do calendário oficial de repasses, as liberações serão concluídas oficialmente nesta quinta-feira (31), quando o Ministério da Cidadania deve liberar o dinheiro para os usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 0.

Nesta quarta-feira (29), o Governo Federal realiza o seu penúltimo repasse da rodada. Hoje é a vez dos usuários que possuem o NIS final 9. Segundo as informações da própria Caixa Econômica Federal, os pagamentos para este público foram efetuados desde as primeiras horas da manhã. Basta conferir o app do Caixa Tem.

Os cidadãos que possuem o número final do NIS terminando entre 1 e 8 também já podem movimentar o dinheiro do benefício. As datas de liberações para estes grupos já aconteceram nos dias anteriores. Conforme informações do Ministério da Cidadania, eles têm 120 dias para movimentar o saldo de alguma forma.

Para realizar a movimentação, basta usar o app do Caixa Tem. Por lá, é possível pagar contas em forma de boletos, realizar transferências e até mesmo fazer algumas compras por meio do sistema de débito. Quem é usuário do vale-gás e quer sacar o dinheiro em espécie, pode usar o cartão do antigo Bolsa Família sem problemas.

Caso o cidadão não tenha este dispositivo, ele poderá usar o Caixa Tem para realizar a retirada. Para tanto, basta clicar na opção de geração de código de saque. É importante acionar o pedido apenas quando o cidadão se encontrar na frente de um caixa eletrônico. Dessa forma, ele poderá usar a sequência para liberar a retirada do dinheiro.

Quando o vale-gás retorna?

Considerando as regras gerais atuais do vale-gás nacional, é possível dizer que os pagamentos do programa social serão retomados a partir do próximo mês de agosto deste ano. Afinal de contas, estamos falando de um benefício bimestral.

Na prática, a regra afirma que o Governo Federal só precisa pagar o vale-gás nacional após um intervalo de 60 dias, ou seja, dois meses. O projeto, aliás, considera que este seria um tempo suficiente para manter um botijão de gás de 13kg.

O primeiro pagamento oficial do vale-gás aconteceu em dezembro de 2021. Em janeiro de 2022, o Planalto realizou um repasse retroativo ao mês anterior. Logo depois, as liberações foram realizadas sucessivamente nos meses de fevereiro, abril e agora em junho.

Vai se tornar mensal?

Por esta lógica, o próximo pagamento do vale-gás nacional deveria acontecer apenas em agosto. No entanto, é importante lembrar que o Governo Federal pretende enviar um projeto ao Congresso Nacional contendo algumas propostas de mudanças.

Parte destas alterações, aliás, afetam justamente o vale-gás nacional. Durante um evento em Maceió, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), sinalizou que os pagamentos do vale-gás nacional podem passar a ser mensais no segundo semestre.

“Essa semana nasce já no Congresso, junto com o presidente Bolsonaro, a ideia do governo de dar a todos os integrantes do Renda Brasil mais R$ 200 para ajudar nesse sofrimento. Para aprovarmos o dobro do vale gás para os mais necessitados. Quem recebe um botijão de gás a cada dois meses, vai receber um botijão a cada mês”, disse Lira.