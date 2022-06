governo planeja entregar novos cartões ainda em junho, diz coluna

A novela envolvendo a produção dos novos cartões do Auxílio Brasil ganhou um novo capítulo no início desta semana. Segundo informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o Governo Federal pretende entregar os dispositivos ainda no final deste mês de junho. O próprio design final dos objetos já teria sido definido.

Segundo o colunista, nem todos os usuários do Auxílio Brasil receberão os novos cartões. O Governo estaria planejando permitir a produção de pouco mais de 7,1 milhões de dispositivos. O Ministério da Cidadania aponta que o programa atual conta com mais de 18 milhões de pessoas, ou seja, a maioria não receberá os cartões.

Portanto, o foco da produção dos novos dispositivos estará apenas nos novos usuários. Ainda de acordo com o Ministério da Cidadania, pouco mais de 5 milhões de brasileiros entraram na folha de pagamentos do Auxílio Brasil neste ano de 2022. São cidadãos que ainda não receberam nenhum cartão oficial do Governo Federal.

Os demais usuários que não receberão os dispositivos, poderão seguir usando o cartão do antigo Bolsa Família. O Governo Federal já vem explicando que a versão antiga não tem prazo de validade e segue funcionando da mesma forma. Assim, qualquer cidadão que faz parte da folha de pagamentos do Auxílio Brasil, poderá seguir usando o método antigo de movimentação.

Gastos causam polêmica

Vale lembrar que os possíveis gastos envolvendo a produção dos cartões do Auxílio Brasil já causaram polêmica entre os parlamentares do Congresso Nacional. Um grupo de deputados e senadores entrou com uma representação no Tribunal de Contas da União (TCU) contra a produção.

São dois pedidos diferentes, mas ambos pedem basicamente a mesma coisa. Os documentos dizem que o TCU precisa impedir a produção dos novos cartões, alegando não existir nenhuma necessidade de se gastar dinheiro público com o ato.

Informações do colunista Lauro Jardim apontam que o próprio Governo Federal poderá gastar pouco mais de R$ 130 milhões com a produção dos novos dispositivos, considerando que eles trabalham com a possibilidade de entregar mais de 7 milhões de dispositivos.

Cartão do Auxílio Brasil

Vale lembrar que o fato de não ter o cartão do Auxílio Brasil ou mesmo o do antigo Bolsa Família, não é impedimento para o uso do dinheiro do programa social. Há uma série de outras formas de movimentação da quantia do benefício.

Segundo o próprio Governo Federal, qualquer cidadão pode usar o dinheiro através do app do Caixa Tem. Por lá, é possível pagar contas em forma de boletos, realizar transferências bancárias e até mesmo algumas compras no modo cartão de débito.

Através do Caixa Tem também é possível realizar saques em caixas eletrônicos. Basta gerar um código no próprio app e usar a numeração no caixa. Assim, o cidadão poderá ter o dinheiro em espécie para usá-lo como desejar.