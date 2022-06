Grande ABC reúne mais de 600 vagas de emprego nesta semana

Acompanhando uma tendência do mercado e a retomada da economia, o Grande ABC Paulista reúne mais de 600 vagas de emprego nesta semana. Seis das sete cidades da região oferecem postos de trabalho para pessoas com ou sem experiência.

Grande parte das vagas estão localizadas na cidade de São Caetano do Sul, que lidera o ranking com 395 oportunidades. Há chances para operador de caixa, repositor, empacotador, auxiliar de depósito), entre outras.

O município de Mauá também é destaque, com 87 vagas de trabalho para as funções de assistente fiscal, auxiliar de limpeza, costureira em geral, fresador, motorista de caminhão, soldador e vidraceiro. Em terceiro lugar vem Ribeirão Pires, que reúne 20 vagas para repositor e outras 17 para ajudante de obras, vendedor, atendente de lojas etc.

Em Santo André, uma das maiores cidades da região, há chances para motoristas de caminhão (entrega de bebidas), orientador de tráfego para estacionamento e controlador de acesso. Enquanto isso, Diadema tem oportunidades para fiscal de loja para supermercado, auxiliar de operador, auxiliar de vendas, motorista de caminhão, manobrista e muito mais.

A lista termina com Rio Grande da Serra, que oferece oportunidades para ajudante de padeiro, motorista carreteiro, engenheiro civil, representante comercial, entre outros cargos.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer às vagas oferecidas em São Caetano do Sul deverão acessar o Portal do Emprego da cidade, que está disponível pelo no endereço portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br. Já para participar do processo seletivo em Mauá é preciso comparecer na Rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz, com RG, CPF e carteira de trabalho – o atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Em Ribeirão Pires, o atendimento é realizado pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), que funciona nas dependências do Atende Fácil, localizado à Avenida Capitão José Gallo, 55, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.

Santo André disponibiliza as vagas – e candidaturas – pelo aplicativo Sine Fácil ou pelo portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho. Diadema, por sua vez, direciona os candidatos para o site https://emprega.diadema.sp.gov.br/.