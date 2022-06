Grupo BIG divulga vagas de emprego pelo Brasil

Para profissionais que procuram trabalho, o Grupo Big está oferecendo novas oportunidades. A organização permite que profissionais qualificados que atendam aos requisitos específicos dos empregos entrem no mercado de trabalho. As informações sobre os cargos disponíveis e suas localizações estão listadas abaixo.

Grupo Big contrata novos profissionais em diferentes áreas de atuação

Apesar de ser mais conhecido pelas unidades de mega e hipermercados Super Bompreço e Big Bompreço, o Grupo Big tem unidades de vários segmentos, incluindo atacados, varejo e postos de gasolina.

Em relação às vagas abertas, o Grupo BIG procura profissionais que atendam todos os requisitos mínimos da função, e tenham habilidades para exercer as atividades em diferentes segmento, disponíveis nos setores de Venda, Atendimento, Auditoria Interna, Logística, Armazenagem, Telemarketing, Recebimento e Distribuição.

A empresa fornece aos funcionários benefícios, como planos odontológicos, seguros de vida, transporte, refeitório no local, participação nos resultados e lucros, desconto em compras dentro de uma das unidades do grupo e assistência médica.

As posições abertas mais significativas e suas localizações estão listadas abaixo, de acordo com o site Infojobs:

Agente de Serviços e Cartões — Vitória;

Auxiliares de Estoque — Araras;

Operadores de Loja (Frente de Caixa) — São Paulo;

Auxiliares de Perecíveis — Olinda;

Encarregados para Postos de Combustíveis — Balneário Camboriú;

Operadores de Televendas — Curitiba.

Como se candidatar

Para garantir a participação no processo de recrutamento no Grupo Big, as partes interessadas devem atender aos requisitos mínimos e residir em cidades onde estão sendo oferecidos os cargos. Para se inscrever basta cadastrar-se de maneira remota através do site de inscrições.

