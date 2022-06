Grupo GR abre vagas de emprego em São Paulo

Em busca de uma oportunidade para ingressar ou se recolocar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que o Grupo GR anunciou a abertura de vagas de emprego em São Paulo. Ao todo, são mais de 100 postos de trabalho disponíveis para profissionais interessados em atuar nas funções de agente de conservação, atendente, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, bombeiro, bombeiro condutor, controlador de acesso, encarregado de manutenção predial, encarregado de serviços gerais, jardineiro, limpador de vidros, mensageiro, porteiro, recepcionista, recepcionista bilingue, vigilante, vigilante de monitoramento, vigilante líder, entre outros.

Estes últimos cargos, aliás, são o que reúnem o maior número de vagas. De acordo com o Grupo GR, os vigilantes serão responsáveis por zelar pela segurança dos cliente e patrimônio; realizar rondas pelo perímetro com o veículo da empresa; transmitir e cumprir as ordens e normas de procedimentos do local de trabalho; controlar o fluxo de entrada e saída de pessoal, visitantes e automóveis; além de verificar sistematicamente o estado de equipamentos (Material Carga e Material controlado).

Os pré-requisitos para as vagas variam de acordo com a função desejados e estão listados no link www.linkedin.com/company/grupo-gr. Ainda assim, grande parte das posições não exige experiência anterior, uma vez que a empresa oferece treinamentos contínuos e chances de crescimento profissional para todos.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, dentre eles vale refeição, vale transporte, seguro de vida em grupo e plano odontológico (neste caso, com coparticipação).

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site do Grupo GR para efetuar sua candidatura. É importante notar, ainda, que a empresa informa que não recebe currículos por e-mail ou contato telefônico, sendo a candidatura feita somente on-line, sem custos para participação nos processos seletivos.