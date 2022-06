Grupo GR abre vagas de emprego; veja os cargos e regiões

O Grupo GR, empresa referência em prestação de serviços diversos, informa sobre vagas de trabalho inéditas voltadas a profissionais ao redor do país. A organização deseja trazer aos seus quadros colaboradores capacitados que possam contribuir em seu desenvolvimento e expansão. Continuamente, estão os principais dados e informações sobre cargos, benefícios e como concorrer a cada um deles.

Grupo GR abre vagas de emprego

As funções e cargos disponíveis no Grupo GR são orientadas para profissionais com conhecimento e experiência em Administração, Recepção, Vigilância, Seg. do Trabalho, dentre outros ramos compatíveis, com nível de escolaridade variável entre ensino médio e superior.

Seguindo os moldes esperados do mercado, há remunerações compatíveis, além de vantagens e benefícios disponibilizados pela empresa, como plano odontológico, vales refeição, alimentação e transporte e seguro de vida em grupo.

Em detalhes, segue a lista com as principais vagas disponíveis e suas localizações, de acordo com dados informados pelo site Infojobs:

Aux. Administrativo (São Paulo / SP);

Control. Acesso (São Paulo / SP);

Recepcionista (Bilíngue) (São Paulo / SP);

Vigilante Condutor (Em todo o Brasil);

Vigilante Líder (Em todo o Brasil);

Ag. De Conservação (São Paulo / SP);

Vigilante (Em todo o Brasil);

Téc. Seg. do Trabalho (Juruti / PA);

Aux. De Serv. Gerais (São Paulo / SP).

Veja também: Sitel do Brasil anuncia vagas de emprego; confira os cargos

Acesse o link para fazer a sua inscrição

Verificadas as vagas e seus requisitos exigidos pelo Grupo GR, os interessados devem fazer sua inscrição no link de participação.

Fique por dentro de todas as oportunidades anunciadas diariamente aqui, no Notícias Concursos, e encontre a vaga de emprego perfeita para você.