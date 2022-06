Grupo GR anuncia vagas para o Espírito Santo

Em busca de novos talentos para compor seu time e atuar nas operações de seus clientes e parceiros, o Grupo GR anunciou a abertura de vagas de emprego para o Espírito Santo. As chances são para o cargo de supervisor de serviços na cidade de Gruta.

A empresa oferece treinamentos contínuos e chances de crescimento profissional, além de salário compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida em grupo e plano odontológico (coparticipação).

Todos os pré-requisitos estão disponíveis na página da empresa no LinkedIn. A candidatura deve ser efetuada no mesmo endereço ou diretamente no campo Trabalhe Conosco do site, clicando aqui.

Grupo GR oferece oportunidades em todo o país

Além das posições no Espírito Santo, o Grupo GR oferece oportunidades no Pará, Amazonas, São Paulo,

Dentre as oportunidades, destacam-se as funções de Vigilante – Monitorador de Segurança, Inspetor de Segurança, Auxiliar de Serviços Gerais, Encarregado de Serviços Gerais, Controlador de Acesso, Atendente, Zelador, Controlador de Acesso, Técnico em Segurança do Trabalho, Vigilante Condutor, Supervisor Operacional, Auxiliar de Monitoramento, Assistente Operacional, Auxiliar de Limpeza, Fiscal de Patrimônio, Bombeiro Civil, Porteiro, Auxiliar de Manutenção, Jardineiro, Vigilante Líder, Agente de Limpeza, entre outros.

Os requisitos podem ser acessados diretamente aqui. É importante notar que o Grupo GR não recebe currículos por e-mail ou contato telefônico. Isso significa que a candidatura é feita somente on-line, sem custos para participação nos processos seletivos.

Sobre o Grupo GR

Fundado em 1992, o Grupo GR se consolidou no mercado por sua qualidade e seriedade na implantação e operação de soluções de segurança e serviços para diversos tipos de clientes. Com milhares de colaboradores em seu quadro funcional, a empresa atende mais de 1.100 clientes pelo Brasil, que contam com atendimento personalizado, tecnologia de ponta, equipamentos de última geração e uma equipe de profissionais altamente treinada e qualificada.