Grupo NC oferece oportunidades de estágio em Hortolândia

O Grupo NC segue contratando novos profissionais para seu time e agora anunciou a abertura de 40 vagas para um programa de estágio presencial em Hortolândia, no interior de São Paulo.

Para participar do processo seletivo, os estudantes do ensino superior interessados deverão estar matriculados nos cursos de graduação de administração, economia, direito, farmácia, engenharias, tecnologia da informação, química, matemática e estatística, desde que a formação prevista seja entre agosto de 2023 a dezembro de 2024. É essencial também que os candidatos tenham disponibilidade total para trabalhar presencialmente na sede da empresa em Hortolândia, sem que isso prejudique ou afete o seu desempenho acadêmico.

Os contratados serão alocados em diferentes áreas, dentre as quais estão: precificação, estratégia, jurídico, vendas e operação, financeiro, recursos humanos, comércio digital, TI, qualidade e diretoria médica.

Ainda, embora inicialmente eles sejam direcionados às áreas com mais sinergia com seu curso de graduação, durante o programa, os estagiários poderão fazer rodízio entre os diferentes departamentos e negócios do grupo. Além disso, eles terão a oportunidade de participar de treinamentos técnicos e integrar o laboratório de ideias, bem como receberão mentoria para produção e apresentação de um projeto próprio. A contratação tem tempo mínimo de um ano e máximo de dois, com possibilidade de efetivação.

Os contratados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, como refeição no local, vale alimentação, vale transporte e/ou fretado, plano de saúde e plano odontológico.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 5 de junho para se inscrever e participar do processo seletivo. A previsão é que os selecionados sejam admitidos no mês de junho, depois de passarem por uma jornada que inclui avaliação de perfil e gamificação, seguido por dinâmicas de grupo e entrevistas finais. Clique aqui para se inscrever.