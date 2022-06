Grupo Verzani Sandrini abre NOVOS empregos pelo país

O Grupo Verzani Sandrini, referência em prestação de serviços, abre novos empregos pelo país. Os cargos abrangem uma ampla área dentro da companhia, e estão disponíveis aos candidatos que atendam às exigências da função pretendida. Veja mais informações e todos os cargos disponíveis.

Grupo Verzani Sandrini anuncia novas contratações no Brasil

Fundado em 1967, o Grupo Verzani Sandrini atua em todo o Brasil e é conhecido como um dos maiores prestadores de serviços do país. A companhia possui mais de cinquenta mil colaboradores e está buscando aumentar ainda mais esses números, oferecendo vagas em várias localidades. Para se candidatar os interessados devem consultar todas as exigências da função, além de residir nas cidades com funções disponíveis.

Como informações vistas na plataforma InfoJobs, as seguintes oportunidades estão sendo ofertadas:

Porteiro Barreiro – Belo Horizonte;

Auxiliar de Limpeza – Santo André;

Operador de Estacionamento – São Paulo;

Analista de Controladoria – Belo Horizonte;

Agente de Limpeza – João Monlevade;

Caldeireiro – Suzano;

Recepcionista – Santo André;

Oficial de Manutenção Civil – São Caetano do Sul;

Encanador – São Paulo;

Meio Oficial Eletricista – São Paulo;

Técnico Eletroeletrônico – Jundiaí;

Mecânico de Refrigeração – Santo André;

Analista de Recrutamento e Seleção – Rio de Janeiro;

Líder de Limpeza – São Paulo;

Auxiliar Administrativo Recursos Humanos – Limeira;

Orientador Social – Santo André;

Monitor de Sistema Eletrônico – São Paulo;

Oficial de Manutenção – Betim;

Assistente Administrativo – Rio de Janeiro;

Controlador de Acesso – Santo André.

Como se inscrever

Os interessados em participar do processo seletivo do Grupo Verzani Sandrini, deverão conferir todas as exigências da função antes de finalizar sua candidatura. As inscrições podem ser realizadas de forma virtual, através do site de registro.

