A eleição de Tancredo Neves: um resumo sobre o evento

Tancredo de Almeida Neves, conhecido simplesmente como Tancredo Neves, foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral no dia 15 de janeiro de 1985.

O evento foi muito importante para a história do Brasil e, dessa forma, não é de se surpreender que ele seja abordado com muita frequência por questões dentro dos vestibulares e da prova do ENEM.

Assim, para que você consiga se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com tudo que você precisa saber sobre o episódio. Confira!

A eleição de Tancredo Neves: introdução

Tancredo Neves foi eleito de forma indireta, uma vez que, na época, era o Colégio Eleitoral o responsável pela eleição do novo presidente. Porém, a população recebeu a notícia da eleição de Tancredo com muita satisfação, uma vez que o país ficou esperando por um presidente civil por mais de duas décadas: de fato, Tancredo Neves foi o primeiro presidente civil depois do fim da Ditadura Militar.

As expectativas do povo logo foram substituídas por frustração: o presidente recém-eleito foi internado na véspera da posse e o seu vice, José Sarney, acabou assumindo o cargo no dia 15 de março de 1985.

A eleição de Tancredo Neves: a campanha

A Aliança Democrática foi criada por membros do atual PMDB após a queda da emenda Dante de Oliveira para ajudar na eleição de um candidato. No dia 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves venceu as eleições contra o candidato Paulo Maluf.

A campanha para a eleição de Tancredo e Sarney é considerada uma das mais bem-sucedidas de toda a história do Brasil.

A eleição de Tancredo Neves: características

A imprensa nacional fez uma grande cobertura da internação de Tancredo com boletins médicos diários para fornecer informações sobre o estado de saúde do presidente para a população.

A doença de Tancredo passou a ocupar todo o tempo dos noticiários e o país inteiro acompanhou com emoção.

No dia 21 de abril de 1985, Tancredo Neves faleceu em decorrência de uma infecção generalizada.

A eleição de Tancredo Neves: a despedida

O cortejo fúnebre reuniu aproximadamente dois milhões de indivíduos. O sepultamento foi transmitido ao vivo e ocorreu na cidade de São João del Rei.