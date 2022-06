Homem é preso após se esconder na Lagoa Mundaú para escapar da polícia

Uma situação inusitada foi registrada nesta terça-feira, 07, pelos policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar e do Grupamento Aéreo durante uma ação no bairro de Fernão Velho, parte alta de Maceió. Para escapar das equipes policiais, um homem, que teve a identidade preservada, tentou se esconder em meio a vegetação da lagoa Mundaú, mas…

4º BPM

Uma situação inusitada foi registrada nesta terça-feira, 07, pelos policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar e do Grupamento Aéreo durante uma ação no bairro de Fernão Velho, parte alta de Maceió. Para escapar das equipes policiais, um homem, que teve a identidade preservada, tentou se esconder em meio a vegetação da lagoa Mundaú, mas acabou sendo localizado.

De acordo com dados repassados pelo 4º BPM, o acusado e seu irmão eram procurados por envolvimento no tráfico de drogas.

Ainda segundo informações da PM/AL, os militares foram acionados inicialmente para averiguar uma denúncia de violência contra mulher. No local ficaram sabendo da existência de mandados de prisão em aberto contra o autor e seu irmão.

O homem teria recebido os policiais com hostilidade e se negou a dar sua identidade, o que foi confirmado com a ajuda de um tio dele e de seu irmão, que acabou preso também por pendências com a justiça. O homem, então, alterado, desferiu palavras de baixo calão e usou um facão para fazer ameaças contra guarnição.

Munições de baixa letalidade foram usadas para contê-lo, mas ele conseguiu fugir, invadindo casas de vizinhos, arrombando portas e pulando muros. Ao notar a aproximação de um dos agentes, ele tentou feri-lo com a arma branca e disparos de arma de fogo foram feitos para afungentá-lo, momento em que ele entrou na lagoa.

As buscas pelo elemento foram iniciadas com o apoio de alguns pescadores e durante os sobrevoos, a equipe de serviço do Falcão 04 visualizou o acusado flutuando às margens da lagoa, coberto por vegetação e com apenas o rosto para fora.

Após a prisão, os acusados foram levados à Central de Flagrantes, no bairro do Farol, para os devidos esclarecimentos.