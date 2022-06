Homem escondido na casa de avó é preso após agredir esposa

Uma jovem de 21 anos foi agredida pelo esposo, na noite dessa terça-feira (7), no bairro da Cidade Universitária, no subúrbio de Maceió. O suspeito – que não teve sua identidade revelada devido a lei do Abuso de Autoridade – foi preso em flagrante. De acordo com o relatório oficial do Centro Integrado de Operações…

Uma jovem de 21 anos foi agredida pelo esposo, na noite dessa terça-feira (7), no bairro da Cidade Universitária, no subúrbio de Maceió. O suspeito – que não teve sua identidade revelada devido a lei do Abuso de Autoridade – foi preso em flagrante.

De acordo com o relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta das 20 horas, nas imediações de uma igreja evangélica e um mercadinho, no conjunto Village Campestre II.

A vítima informou que o suspeito a agrediu fisicamente e depois, fugiu para casa da avó. Quando a PM chegou ao local do crime, a jovem indicou onde o marido estava escondido.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado à Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, onde foi autuado.