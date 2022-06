Homem fica gravemente ferido após ser esfaqueado no pescoço em mesa de bar

Crime aconteceu na tarde desse domingo (5), em um bar situado às margens da rodovia AL 220, em Craíbas, Alagoas.

Um homem ficou gravemente ferido após ser alvo de golpes de faca em uma mesa de bar durante a tarde deste domingo (5), às margens da rodovia AL 220, no povoado Folha Miúda, município de Craíbas, no agreste de Alagoas.

De acordo com as informações, a vítima, que não terá a identidade divulgada, foi atingido por golpes de faca na região do pescoço no momento em que estaria sentado dentro do estabelecimento. Com o ‘ataque’ ele ficou gravemente ferido e o socorro médico foi acionado.

Ao perceber o crime, os amigos da vítima correram em busca do autor, que não foi localizado até o momento.