Hurb oferece 80 vagas de emprego para diversas diversas áreas

Quer trabalhar em uma empresa que preza pela qualidade de vida de seus funcionários e oferece um ambiente de trabalho dinâmico, descontraído e diverso? Esta pode ser a sua chance, já que a Hurb, uma das principais plataformas de viagens online em atuação no Brasil, oferece 80 vagas de emprego para diversas diversas áreas e funções.

Há chances para profissionais de diversos níveis, de pleno e júnior à sênior e gerentes, interessados em trabalhar com analytics, design & growth, comercial, pessoas, produto, tecnologia e financeiro. Dentre as vagas disponíveis encontram-se as posições de Data Engineering Jr, Analista de Performance Marketing, Lead Content Strategist (UX Writer), Lead Reseacher, Product Designer Sênior, UX Researcher Pleno, UX Writer Pleno, Analista de Contas a Pagar Júnior, Analista de Processos Sr, Analista de Marketing Sênior, Supervisor de Customer Experience, Product Manager, Analista de Treinamento Jr, Analista Global Well-being Pleno, Global People Analytics Specialist, Talent Acquisition, Group Product Manager, Desenvolvedor(a) Android, Desenvolvedor(a) Back End, Desenvolvedor(a) Front End, Desenvolvedor(a) Full Stack, Desenvolvedor(a) iOS, Desenvolvedor(a) SAP Business One, Tech Lead, entre outros.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a uma série de benefícios, tais como: vale refeição, vale alimentação, vale transporte ou vale combustível, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, assistência funeral, café da manhã e da tarde no escritório, auxílio creche ou babá, aulas de inglês e espanhol, além da participação e acesso ao Hurb Learning, portal de ensino exclusivo da empresa, e ao Hurb Education Development Program, um programa voltado ao desenvolvimento profissional, que oferece também a possibilidade de trabalhar em outros países.

Como se candidatar

A lista completa de oportunidades pode ser acessada aqui, onde também estão disponíveis informações sobre os requisitos e escopo de atuação de cada uma das vagas. No mesmo endereço é possível realizar a candidatura para a posição desejada.