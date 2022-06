Hyundai divulga vagas de emprego em São Paulo

A Hyundai, multinacional sul-coreana, divulgou recentemente novas oportunidades de trabalho para o estado de São Paulo. Todos os cargos anunciados requerem qualificações e aptidões dos candidatos. Confira abaixo a disponibilidade de vagas para cada região.

Hyundai anuncia novas oportunidades de emprego

A Hyundai faz parte do grupo automobilístico mais sólido do mercado. Atualmente atua nos mais diversos segmentos, desde consultorias de engenharia à fabricação de automóveis, material militar e componentes eletrônicos.

A instituição assegura que todos os seus funcionários possuam assistência com planos odontológicos, assistência médica, seguro de vida, vale alimentação e transporte, refeitório e café da manhã.

A empresa ainda possibilita que seus colaboradores tenham participação nos lucros e resultados, descontos em produtos, convênio com empresas parceiras e a possibilidade de previdência privada. Recentemente a Hyundai anunciou através do site Vagas.com, a disponibilidade de novas oportunidades na empresa. Confira:

Analista PI de Qualidade Assegurada (Piracicaba);

Analista de Marketing (São Paulo);

Analista Sênior de Remuneração (Piracicaba);

Analista de Planejamento de Produto Sênior (São Paulo);

Analista de Processos de Montagem (Piracicaba);

Analista Sênior de Recursos Humanos (Piracicaba);

Analista de Treinamento e Desenvolvimento (Piracicaba);

Ajudante de Produção – Vaga para PCD (Piracicaba);

Encarregado de Manutenção (Piracicaba);

Auditor Sênior (São Paulo);

Analista Pleno de Administração de Vendas (Piracicaba).

Como realizar a candidatura

As vagas descritas acima são apenas algumas das disponibilizadas pela Hyundai. Confira no link de participação mais informações sobre a empresa, todas as vagas ofertadas e veja também, como realizar o cadastro do currículo.

