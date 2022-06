IBGE abre vagas para 84.500 recenseadores

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), abriu nesta quinta-feira (09/06), 84.500 vagas para o cargo de recenseador. Para participar do novo edital é preciso realizar a inscrição online, que é gratuita.

O candidato interessado deve ter ensino fundamental e se inscrever até o dia 15 de junho. Ademais, é um edital adicional ao concurso IBGE 2022, que apresentou seu resultado em maio deste ano, e contou com 206 mil vagas.

O contrato de trabalho será temporário, com duração de três meses. O salário deverá ser pago por produção. São cerca de 25 horas semanais de serviço. Desse modo, o recenseador deverá realizar atividades relacionadas ao Censo Demográfico 2022.

Responsabilidades do cargo

Em seu trabalho, o recenseador deve obedecer às instruções recebidas através de seu dispositivo móvel de coleta. Deverá utilizar um crachá do IBGE e seu uniforme ao realizar o serviço e apresentar-se ao seu informante.

Ele deve ir ao setor indicado ou entrar em contato por telefone, para coletar informações relativas ao Censo 2022. O recenseador precisa registrar os dados em seu dispositivo móvel de coleta, da forma estabelecida por seus superiores.

Com as informações coletadas e dentro do prazo estabelecido, ele deve ir até o Posto de Coleta, de acordo com a indicação do Agente Censitário Municipal, ou do Agente Censitário Superior. Os dados devem ser sigilosos. O candidato pode ainda observar as suas outras responsabilidades no edital.

Mais detalhes do processo

As inscrições foram abertas às 11 horas do dia 09/06, quinta-feira e serão concluídas no dia 15/06, quarta-feira. O contrato de trabalho de três meses pode ainda ser prorrogado por mais um período, de acordo com as necessidades do Censo do Instituto.

É preciso observar que o salário do recenseador será fixado através de uma taxa relacionada à sua produção. Ao mesmo tempo, o profissional terá conhecimento prévio do valor, que deverá ser calculado pelo número de unidades recenseadas, tipos de questionários, número de pessoas entrevistadas e o registro no controle da coleta de dados.

Para fazer a sua inscrição, clique aqui.

Edital complementar

A princípio, a nova avaliação do IBGE procura complementar o número de vagas do Concurso 2022 da instituição. As oportunidades neste caso foram de 183.021 para o cargo de recenseador. O resultado final foi publicado em maio, com 126.360 classificados.

Dessa forma, o novo edital foi proposto pelo IBGE para preencher as vagas em regiões onde não houveram um número de candidatos suficientes para preencher as vagas necessárias para a realização do Censo. Ou seja, ele visa complementar as oportunidades ainda em aberto.

O profissional aprovado deverá participar de um treinamento. Em suma, ele terá como benefício, além do salário, um auxílio alimentação, transporte, férias e 13º proporcionais ao tempo de serviço.

Editais do IBGE

Em apenas dois meses, o IBGE realizou seis editais complementares diferentes. Aliás, o último concurso foi em 25 de maio, com uma avaliação realizada para os cargos de agente censitário municipal e agente censitário supervisor.

Um dia antes, 24, o instituto lançou 133 vagas para o cargo de agente censitário de informática. Analogamente, foi uma complementação ao edital de 2021 que apontou 1.781 vagas temporárias para estes profissionais.

Do mesmo modo, no último dia 10, o IBGE apresentou um edital complementar relativo ao concurso de 2021, em busca de preencher o número necessário de candidatos às vagas de agente censitário de pesquisa por telefone no Rio de Janeiro.

As inscrições online devem ser feitas no portal do IBGE. Dessa maneira, o candidato deve preencher um formulário que estará disponível na forma de um documento. Ele deverá enviar para o e-mail da unidade que engloba a região onde deverá trabalhar.

Conclusão

Por conta da pandemia, o IBGE adiou seu Censo Demográfico. No entanto, a instituição realizou diversos concursos a fim de contratar os funcionários necessários para realizar o recenseamento.

Estas novas vagas para o cargo de recenseador é uma ótima oportunidade para pessoas que buscam não só o primeiro emprego, mas também para aqueles que estão sem trabalho por conta da crise sanitária da Covid.

Em conclusão, a inscrição é gratuita e o trabalho temporário. O edital está aberto até o dia 15 de junho. Para se inscrever, vá ao portal do IBGE. Boa sorte!