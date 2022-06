IFMA divulga termo de adesão ao SiSU 2022/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) publicou o termo de adesão referente à 2ª edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. Ao todo, o Instituto vai ofertar 390 vagas para ingresso de novos alunos no segundo semestre letivo do ano.

Conforme indicado no termo de adesão, as vagas são para 11 cursos de graduação. As oportunidades são para os campi de São Luís, Barra do Corda, Barreirinhas, Buriticupu, Caxias e São José do Ribamar.

Do total das vagas, o IFMA reserva 9 para o cumprimento das ações afirmativas da instituição. Outras 195 vagas são reservadas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Portanto, são vagas exclusivas para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública, com recorte de renda e percentual para autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

Inscrições do SiSU 2022/2

As inscrições do SiSU 2022/2 serão recebidas no período de 28 de junho até as 23h59 do 1º de julho de 2022 (horário de Brasília). As inscrições deverão ser feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. De acordo com o edital, os candidatos podem se inscrever em até duas opções de curso.

Podem se inscrever na 2ª edição do SiSU 2022 os estudantes que tenham feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 e que não tenham zerado a prova de redação. Além disso, o candidato não pode ter feito o exame como “treineiro”.

A divulgação do resultado final, feito em chamada única, está marcada para o dia 6 de julho. Já o período para manifestação de interesse na lista de espera do SiSU 2022/2 será do dia 6 ao dia 18 de julho.

Acesse o edital do SiSU 2022/2 para mais detalhes

