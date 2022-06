IFMG divulga oferta de vagas para a 2ª edição do SiSU 2022

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) divulgou a oferta de vagas para o segundo processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. Segundo o termo de adesão, a oferta será de 75 vagas.

As oportunidades ofertadas pelo IFMG será para os campi de Congonhas, Ouro Preto e Ribeirão das Neves. Os cursos disponíveis para a seleção do SiSU 2022/2 são: Engenharia Mecânica, Tecnologia em Gestão da Qualidade, Administração e Tecnologia em Processos Gerenciais.

Conforme o edital, do total das vagas, 50,67% estão destinadas ao acesso pela modalidade de vagas reservadas, totalizando 38 vagas, aplicando-se as regras de arredondamento.

A reserva de vagas será de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012), ou seja, são para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública (com percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência).

Outras 33 vagas (44,0%) serão para a modalidade de ampla concorrência. Haverá ainda a reserva de 4 vagas para atendimento às pessoas com necessidades específicas, de acordo com a política de ação afirmativa do Instituto.

Inscrições do SiSU

O Ministério da Educação (MEC) ainda não informou o período de inscrição da 2ª edição do SiSU 2022. Tradicionalmente, as inscrições são feitas gratuitamente por meio do Portal do SiSU.

Para fins de seleção, serão usadas as notas da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Portanto, somente os estudantes que fizeram o Enem 2021 poderão realizar a inscrição no SISU 2022/2. De acordo com as regras do programa, para participar o candidato não pode ter zerado a prova de redação e não pode ter feito o exame na condição de “treineiro”.

Veja detalhes no site do IFMG.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFSC divulga as principais datas do Vestibular 2023; confira detalhes.