IFPA abre matrículas do Processo Seletivo 2022/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) abriu nesta quinta-feira, dia 2 de junho, as inscrições do Processo Seletivo (Prosel) 2022/2 para os cursos de graduação do campus de Belém .

De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 8 de junho. Os interessados devem se inscrever exclusivamente on-line, por meio da página do Prosel 2022/2.

Para realizar a inscrição, o estudante deve ter concluído o ensino médio e ter feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), já que a seleção fará uso das notas do exame. Serão aceitas as notas do Enem das edições de 2019, 2020 ou 2021. Desse modo, os candidatos deverão enviar o boletim de notas no momento da inscrição.

De acordo com o edital, o candidato concorrerá com a média aritmética simples calculada a partir das notas obtidas em cada uma das áreas de conhecimento avaliadas e na redação, correspondentes à edição do Enem informada no ato da inscrição.

Vagas

A oferta do IFPA é de 303 vagas distribuídas em 12 cursos presenciais de bacharelado, licenciatura e tecnológicos. Os cursos ofertados são os seguintes:

Bacharelado: Engenharia Elétrica.

Licenciaturas: Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia e Química.

Tecnólogo: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Pública e Saneamento Ambiental.

De acordo com o edital, a seleção visa o ingresso de novos alunos no 2º semestre do ano. Ainda segundo o edital, o Instituto reserva metade das vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Portanto, há percentual para estudantes de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Acesse o site do IFPA para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui seu comentário!

Leia também IFTO libera locais de prova do Vestibular 2022/2 nesta quinta (2); saiba mais.