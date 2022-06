IFPB encerra inscrições do Processo Seletivo 2022/2 para cursos superiores

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) encerra nesta segunda-feira, dia 27 de junho, as inscrições para o Processo Seletivo 2022/2 referente aos cursos de graduação. De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas.

Os interessados devem se inscrever até as 23h59 de amanhã (27) exclusivamente on-line, por meio do site do Instituto. No momento da inscrição, os estudantes devem preencher formulário socioeconômico e também escolher duas opções de curso.

A seleção do Processo Seletivo 2022/2 para os cursos superiores será feita a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Portanto, podem se inscrever os estudantes que já tenham concluído o ensino médio e que fizeram uma das edições aceitas pelo IFPB.

Conforme o edital, serão aceitas as notas do Enem dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Caso o estudante tenha participado mais de uma das edições mencionadas, o IFPB usará aquela na qual o desempenho do inscrito for melhor.

O IFPB fará a análise do desempenho nas seguintes áreas: Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, e Redação.

Vagas e resultados

Ainda conforme o edital, ao todo, o IFPB está ofertando 1.590 vagas para 38 cursos superiores presenciais e EaD (Educação a Distância).

Das 1.590 vagas, 50% estão reservadas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede públicas, de acordo com a Lei de Cotas. As vagas são para os campi de Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Guarabira, João Pessoa, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel e Sousa.

O resultado final, com a lista da 1ª chamada, será publicado no dia 18 de julho. Posteriormente, o Instituto deve informar o período para a matrícula dos aprovados.

Veja mais detalhes no site do IFPB.

