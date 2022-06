IFRS libera locais de prova do Vestibular 2022/2

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) liberou na tarde desta segunda, dia 6 de junho, a consulta aos locais de prova do Vestibular 2022/2. Desse modo, os inscritos já podem conferir onde realizarão o exame por meio do site do Instituto.

A aplicação das provas está marcada para o dia 12 de junho, próximo domingo, das 8h30 às 13h. Os locais de prova serão nos campi de oferta dos cursos de graduação: Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Erechim, Porto Alegre, Restinga (Porto Alegre), Rio Grande, Rolante, Viamão e Vacaria.

A prova será composta por uma redação e por 45 questões objetivas sobre os assuntos do ensino médio: Matemática; Ciências da Natureza; Ciências Humanas; Linguagem e Códigos.

Orientações

De acordo com o IFRS, em decorrência da pandemia da Covid-19, não será permitido o acesso ao local de prova do candidato que não estiver utilizando máscara de proteção respiratória.

O Instituto recomenda ainda que os candidatos cheguem aos locais de prova com antecedência. Os estudantes devem levar documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Vagas e resultados

A oferta de vagas do IFRS é para cursos técnicos e para cursos de graduação ministrados nos campi da Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Erechim, Porto Alegre, Restinga (Porto Alegre), Rio Grande, Rolante, Viamão e Vacaria.

Para os cursos de graduação, a oferta do IFRS é de 492 vagas. O Instituto reserva parte das vagas para candidatos que estudaram na rede pública de ensino e de baixa renda, a Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) e outros.

De acordo com o cronograma, o resultado final será publicado no dia 24 de junho. Já a 2ª chamada deve ser feita no dia 12 de julho.

