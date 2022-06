IFSP recebe inscrições para o Vestibular 2022/2 via notas do Enem

O período de inscrição para o Vestibular 2022/2 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) está aberto. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 10 de julho.

Os interessados deverão realizar as inscrições exclusivamente on-line, por meio do site do IFSP. Conforme o edital, não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Ainda de acordo com o edital, o Vestibular Enem IFSP utilizará para classificação dos candidatos as notas obtidas nas seguintes edições do Enem: 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021. Os candidatos não podem ter sido eliminados em alguma das provas ou obtido nota zero na prova de redação.

Vagas

De acordo com o IFSP, a oferta para ingresso no segundo semestre é de 880 vagas para cursos de graduação de diversas áreas. As vagas são para oito unidades do IFSP nas seguintes cidades: Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Guarulhos, Jacareí, Presidente Epitácio, São Carlos e São Paulo.

Nesse ano, 50% das vagas serão ofertadas por meio do Vestibular Enem e 50% serão ofertadas através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), exceto para o curso de Licenciatura em Letras de Presidente Epitácio.

Desse modo, os estudantes que fizeram o Enem 2021 poderão se inscrever também no 2º processo seletivo do SiSU 2022. O período de inscrição do SiSU 2022/2 será de 28 de junho a 1º de julho.

O edital estabelece ainda que o IFSP reserva metade das vagas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, 50% das vagas de cada curso são exclusivas para candidatos que cursaram todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

Resultados

Segundo o cronograma, a classificação e 1ª convocação para matrícula estão previstas para o dia 15 de julho. As matrículas deverão ser feitas entre os dias 18 e 21 seguintes.

