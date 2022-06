IFSULDEMINAS publica resultado final do Vestibular 2022/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) liberou nesta segunda-feira, dia 27 de junho, as listas dos candidatos aprovados no Vestibular 2022/2 para os cursos técnicos subsequentes.

Desse modo, está disponível o resultado da seleção para as vagas remanescentes em cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio dos campi de Machado e Muzambinho. Veja aqui o resultado.

Conforme o cronograma, a divulgação da convocação para solicitação de matrículas em Chamada Única está prevista para o dia 12 de julho, a partir das 14h.

Sobre o Vestibular 2022/2

A oferta do IFSULDEMINAS para o Vestibular 2022/2 é de 580 vagas para os cursos técnicos subsequentes e 72 para o ensino superior. As vagas são para cursos dos campi de Machado, Muzambinho, Poços de Caldas e do Campus Avançado Carmo de Minas.

O Instituto reserva 50% das vagas de acordo com a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes de escolas da rede pública.

A seleção para os cursos técnicos foi feita a partir da análise do histórico escolar. Já a seleção para os cursos superiores contou com duas modalidades: aplicação de provas e aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o edital, foram aceitas as notas das edições do Enem ocorridas de 2014 a 2021.

Os candidatos que optaram por realizar a prova fizeram o exame no dia 5 de junho. Ainda conforme o edital, a prova contou com 40 questões objetivas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e História e com uma redação.

Cursos EaD

O IFSULDEMINAS liberou também o resultado da seleção para os cursos subsequentes na modalidade EaD (Educação a Distância), com a lista da 1ª chamada. As vagas para a modalidade EaD são para os campi de Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Carmo de Minas e Três Corações.

O período de solicitação de matrículas da 1ª chamada para os aprovados para os cursos EaD será das 8h do dia 28 de junho até as 17h59 do dia 4 de julho.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFRR abre hoje (27) o período de inscrição para o PSEI 2023; saiba mais.