Indra anuncia NOVOS empregos pelo país; veja os cargos

A Indra Company, referência no segmento tecnológico, está com novas vagas de trabalho em aberto. Para participar do processo de recrutamento, é fundamental possuir as qualificações exigidas pela instituição para ser selecionado. Confira como se registrar e veja quais áreas ainda estão disponíveis.

Indra Company anuncia um novo processo de recrutamento

Fundada no ano de 1993, a Indra é um destaque em Tecnologia e Consultoria, reconhecida mundialmente dentro do seu segmento de atuação. Além de atender diversos clientes ao redor do mundo, a companhia possui unidades ativas em mais de quarenta países, possuindo pouco mais de cinquenta mil colaboradores.

Ao que se trata das posições disponíveis, a empresa está em busca de profissionais que se encaixem nos perfis em aberto, além de possuírem experiência prévia nas áreas que desejam ocupar.

Acompanhe as oportunidades disponíveis para candidatura, com base em informações retiradas da plataforma InfoJobs:

Eletrotécnicos – Goiânia;

Supervisores de Atendimentos – São Paulo;

Analistas Jurídicos nível Júnior – São Paulo;

Analistas Administrativos nível Sênior – Goiânia;

Analistas nível Pleno de Projetos – Goiânia;

Analistas de Backoffice – Fortaleza;

Analistas Operacionais nível Pleno – Goiânia;

Atendentes nível Pleno Ativo de Vendas – São Paulo;

Analistas de Atendimentos nível Júnior – São Paulo;

Assistentes Financeiros – São José dos Pinhais;

Jovem Aprendiz Administrativo – Rio de Janeiro;

Analistas de Backoffice Call Center – São Paulo.

Veja também: Concentrix abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

Como se inscrever

Para fazer parte da equipe de funcionários Indra, os interessados que atenderem aos requisitos mínimos exigidos pela companhia, deverão se candidatar de maneira remota através do link de participação.

Acompanhe todas as informações do Notícias Concursos.