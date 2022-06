ItaúPower Shopping abre vagas para diversas lojas

O ItaúPower Shopping, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, anunciou a abertura de vagas para diversas lojas, dentre elas: Puket, First Class, Artex, Alphabeto, Convex e Riachuelo. Há, ainda, chances em restaurantes de rede, como Spoleto, KFC, McDonald’s, Bob’s, Assacabrasa, Grill Beer e Spoleto.

De vendedor e consultor de negócios à coordenador de cafeteria e líder, há chances para inúmeras posições e diferentes níveis de escolaridade. Atualmente, o ItaúPower Shopping é o maior polo de compras na cidade, reunindo o melhor da Gastronomia, Entretenimento, Lojas, Lazer, Cinema e muita diversão.

Os requisitos variam de acordo com a função, mas as vagas oferecem oportunidades para pessoas com ou sem experiência – boa capacidade de comunicação e atendimento ao público, no entanto, são elementos primordiais para quem deseja concorrer.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://itaupowershopping.com.br, clicando na opção “Vagas”, no rodapé da página. No endereço, além de cadastrar o currículo no formulário disponível, é possível conferir todos os detalhes das vagas – requisitos, escopo de atuação e outras informações, como salário e benefícios.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além de detalhar os principais certames e concursos do Brasil.