Kainos divulga vagas de emprego; veja os cargos

A Kainos, empresa fornecedora de serviços e soluções em BPO, anuncia vagas inéditas aos trabalhadores de todo o Brasil. Para mais detalhes acerca das funções disponíveis, local de trabalho e benefícios e vantagens adquiridas, seguem as informações abaixo.

Kainos divulga vagas de emprego

As funções com vagas disponíveis na Kainos requisitam mão de obra capacitada e com experiência nos ramos de Vendas, Marketing, Telemarketing, Segurança do Trabalho e mais. Ainda, as vagas requerem profissionais com escolaridade entre o nível médio e superior, completo ou em andamento.

Em conjunto aos requisitos de escolaridade, são desejáveis experiência prévia em vendas de planos de saúde, em SAC resolutivo, em atendimentos de grande volume, além de conhecimento em sistemas diversos para lidar durante o horário de trabalho.

Ademais, os requisitos exigidos também acompanham benefícios e vantagens para os colaboradores contratados, dentre eles ajuda de custo, vales refeição e transporte, bonificação sobre as vendas e assistências médica e odontológica.

Segue a lista das principais funções com vagas disponibilizadas pela empresa, segundo informações do site Infojobs:

Opera. De Telemarketing (Retenção – Chat) (São Paulo / SP);

Opera. De Telemarketing (SAC – Chat) (São Paulo / SP);

Opera. De Televendas (Saúde) (São Paulo / SP);

Técn. Em Segur. do Trabalho (Call Center) (São Paulo / SP).

Concorra às vagas através do link de participação

Após verificar as vagas, requisitos e benefícios oferecidos pelo Kainos, os profissionais devem fazer sua inscrição para concorrerem através do link de participação.

