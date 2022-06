Konecta Brasil tem NOVAS vagas de emprego; confira

A Konecta Brasil, uma empresa que oferece serviços na área de gerenciamento de pessoas e negócios, publicou recentemente vagas de emprego em todo o estado de São Paulo. Para se candidatar, é necessário seguir os requisitos na descrição do trabalho. Veja os salários e outros detalhes sobre como se inscrever, abaixo.

Konecta Brasil anuncia novas contratações para unidades de São Paulo

A Konecta Brasil foi criada em 2013 com o objetivo de fornecer serviços integrais de outsourcing. A companhia é referência no segmento onde está atuando e é protagonista em promover inclusão e diversidade em todo o seu quadro de funcionários. Um dos objetivos da empresa é diversificar sua força de trabalho contratando pessoas com deficiência, oferecendo vagas exclusivas para estes profissionais.

Além de remuneração compatível com o mercado, a Konecta disponibiliza aos seus funcionários uma série de vantagens, incluindo auxílio creche, licença maternidade e paternidade estendidas, sala de descompressão, vale transporte, vale refeição, seguro de vida, plano médico e odontológico.

A organização anunciou recentemente oportunidades de emprego em várias unidades do estado de São Paulo. Veja as funções disponíveis para se candidatar abaixo, usando dados retirados da plataforma InfoJobs:

Operadores de Atendimento;

Teleatendimento Receptivo de SAC;

Supervisores de Atendimentos nível Júnior;

Analistas de Seleção e Recrutamento;

Motoboy.

Como se candidatar

Para garantir a participação no processo de recrutamento da Konecta Brasil, as partes interessadas devem atender aos requisitos mínimos e residir em cidades do estado de São Paulo, onde estão sendo oferecidos os cargos. Para se inscrever basta cadastrar-se de maneira remota através do site de inscrições.

